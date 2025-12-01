 東大出身の美女アナ・藤本万梨乃、年内でフジ退社を発表...... 結婚を機に「家庭生活と自分自身の時間を大切に」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

東大出身の美女アナ・藤本万梨乃、年内でフジ退社を発表...... 結婚を機に「家庭生活と自分自身の時間を大切に」

エンタメ その他
注目記事

　フジテレビは1日、同局のアナウンサー・藤本万梨乃が、本人の希望により2025年12月31日付で退職することを発表した。


東京カレンダー 2026年 1月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

BUBKA（ブブカ） 2026年1月号 [雑誌]
￥1,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　藤本アナは現在担当している『めざましテレビ』を12月25日、『さんまのお笑い向上委員会』を12月13日をもって卒業する。一方で、『Mr.サンデー』に関しては退社後の来年3月末まで担当を継続する予定だ。

　今回の発表にあたり、藤本アナは「この度、7年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました」と報告。入社試験時から「どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい」と志していたことを明かし、「会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と振り返った。また、関係者や視聴者に向けて「番組を通して出会った皆様、育てていただいた方々、そしていつも温かいメッセージをくださる視聴者の皆様、心より御礼申し上げます」と謝意を示した。

　今後については「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります」とコメントしている。

　藤本アナは1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部を卒業後、2019年4月にフジテレビに入社した。『めざましテレビ』ではフィールド・エンタメ・情報キャスターとして、『Mr.サンデー』ではMCとして情報番組を中心に活躍。『さんまのお笑い向上委員会』などバラエティー番組も担当してきた。2025年8月には一般男性との結婚を報告していた。

　なお、番組の後任人事も併せて発表された。1月からの『めざましテレビ』情報キャスターは、原田葵に加え、新たに小室瑛莉子、高崎春が務める。『さんまのお笑い向上委員会』は、12月24日放送のクリスマス生放送SPより原田葵が担当する。


フジ原田葵アナ、同局女子アナとの制服ショットにファン悶絶！斎藤京子とのツーショットも | RBB TODAY
画像
　フジテレビアナウンサーで元櫻坂46の原田葵アナが14日、自身のインスタグラムを更新。同局アナとの制服ショットや元日向坂46・齊藤京子とのツーショット写真を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/06/15/220961.html続きを読む »

東大出身の美女アナ・藤本万梨乃、『さんまのお笑い向上委員会』3代目アシスタントに就任！ | RBB TODAY
画像
　毎週土曜23時10分から放送中の『さんまのお笑い向上委員会』（フジテレビ系）で、3代目アシスタントとして藤本万梨乃アナウンサーの就任が決定した。藤本アナがアシスタントを務めるのは、4月2日の放送から。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/01/197353.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

アナウンサー

フジテレビ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top