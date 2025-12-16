 元日テレ・笹崎里菜アナ、肩出しニットでデコルテ披露！初めての雑誌撮り下ろしに挑戦 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

元日テレ・笹崎里菜アナ、肩出しニットでデコルテ披露！初めての雑誌撮り下ろしに挑戦

エンタメ グラビア
注目記事
笹崎里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎神藤 剛
  • 笹崎里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎神藤 剛
  • 「週刊FLASH」12月16日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

　16日発売の『週刊FLASH』（光文社）最新号に、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜が表紙と巻頭に初登場した。


週刊FLASH（フラッシュ） 2025年12月30日号（1797号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

テレビ東京アナウンサー田中瞳フォト＆エッセイ「瞳のまにまに」
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　2023年末に日本テレビを退社してから約2年。フリーアナウンサーとして活動を続ける笹崎にとって、雑誌での撮り下ろし自体が初めての経験だという。

「週刊FLASH」12月16日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

　「気楽にのんびり生きよう、というマインドで過ごしている」と語る笹崎は、週に1回のピラティスで体をメンテナンスしているという。「撮影に向けて背筋を鍛えました」と、万全のコンディションで撮影に臨んだ。10ページにわたるグラビアで、柔らかな表情を見せている。

　笹崎は神奈川県出身の33歳。東洋英和女学院大学時代にミス東洋英和に輝く。2015年にアナウンサーとして日本テレビに入社し、『Oha! 4 NEWS LIVE』『シューイチ』などの人気番組に出演。2019年のラグビーW杯日本大会の中継にもかかわった。


【ピックアップ】人気女子アナ・キャスターのフォトエッセイ・注目写真集をチェック | RBB TODAY
画像
近年、人気のある女性アナウンサー・キャスターの多くが写真集やフォトエッセイなどを発売し、注目を集めている。この記事では、美人アナ・キャスターの話題となった写真集などについて紹介する。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/29/223387.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_AQ93J86Q続きを読む »

【女子アナ・キャスター】注目のグラビアをピックアップ！ 16ページ目 | RBB TODAY
画像
写真集やグラビアにおいて、アイドルやタレントと同じくらい注目を集めるのが女子アナやキャスターだ。フリー、局アナ問わず、その美貌と知性を武器に人気を集めている。ここでは女子アナ・キャスターの注目のグラビア記事を紹介する。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/01/20/205704_16.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

アナウンサー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top