元日テレ・笹崎里菜アナ、肩出しニットでデコルテ披露！初めての雑誌撮り下ろしに挑戦 | RBB TODAY

16日発売の『週刊FLASH』（光文社）最新号に、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜が表紙と巻頭に初登場した。
2023年末に日本テレビを退社してから約2年。フリーアナウンサーとして活動を続ける笹崎にとって、雑誌での撮り下ろし自体が初めての経験だという。
「気楽にのんびり生きよう、というマインドで過ごしている」と語る笹崎は、週に1回のピラティスで体をメンテナンスしているという。「撮影に向けて背筋を鍛えました」と、万全のコンディションで撮影に臨んだ。10ページにわたるグラビアで、柔らかな表情を見せている。
笹崎は神奈川県出身の33歳。東洋英和女学院大学時代にミス東洋英和に輝く。2015年にアナウンサーとして日本テレビに入社し、『Oha! 4 NEWS LIVE』『シューイチ』などの人気番組に出演。2019年のラグビーW杯日本大会の中継にもかかわった。
