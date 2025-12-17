俳優パク・ソジュン、デビュー15周年を記念したプレミアム写真集『Unveiled』発売！2月に来日＆サイン会も決定 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが、デビュー15周年を記念して写真集『Unveiled』（読み：アンヴェイルド） を発売する。

『Unveiled』は、これまでの出演作品を通じて見せてきた俳優パク・ソジュンのイメージのその先にある、より率直で深みのある瞬間を収めたプレミアム写真集。

カメラの前に立つ俳優としての姿から、日常の中で垣間見せる自然な表情や自由奔放な佇まいまで、全208ページにわたって構成され、現在のパク・ソジュンを立体的に記録している。

（写真＝『Unveiled』）

本作は、単なるビジュアルアーカイブの枠を超え、数々のアーティストや韓国ドラマのキービジュアル撮影を担当しているフォトグラファー ホン・ジャンヒョン、イ・ヨンヒによる芸術的な視点で捉えたパク・ソジュンの瞬間を、「Unveiled（＝明かす）」というキーワードのもと、一冊の作品として昇華させた。

俳優パク・ソジュンの15年にわたる歩みを凝縮したプレミアムフォトブック『Unveiled』は、彼が歩んできた時間と、これから紡がれていく物語を、最も誠実なかたちで収めた記録となっている。

『Unveiled』は日韓同時発売となり、12月19日（金）よりファンクラブ会員を対象とした先行販売の後、12月26日（金）から一般販売が行われる。

また、購入者特典として、抽選で当選された方は、2月上旬、パク・ソジュン本人が来日した際に行う、発売記念イベントのサイン会にご招待。詳細は、先行発売の12月19日に販売ページにて発表となる。ぜひチェックしてみてほしい。

（写真＝『Unveiled』）

＜写真集詳細＞

タイトル：Unveiled 販売価格：16000円（税抜き）

仕様：全208ページ・A4変形判・スリーブケース入り

＜発売スケジュール& 販売情報＞

先行販売：2025年12月19日（金）18:00～12月25日（木） 23:59

一般発売：2025年12月26日（金） 18:00～

YEN TOWN MARKETにて販売（オンラインのみ）

※先行販売に関しては、FC会員様へのみ販売ページを公開

※一般販売ページは12/26（金）18:00より公開

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

