カンテレ・谷元星奈アナ、スタジオの結婚祝いサプライズに「頭まっしろ」「恐縮です」 | RBB TODAY

29日、情報番組『ドっとコネクト』（関西テレビ放送）の公式Xが更新。谷元星奈アナの結婚祝いサプライズを行った際の様子を動画で公開した。

11月22日、「いい夫婦の日」に自身のインスタグラムで大学時代に出会った一般男性との結婚を発表していた谷元アナ。同番組の公式Xに29日に投稿された動画では、スタジオでオフの状態の谷元アナの姿が映し出されていた。突然、サプライズのBGMが流れ始めると、スタジオモニターには「谷元アナ ご結婚おめでとうございます ドうかお幸せに ドっとコネクト一同」の文字が出現。谷元アナは突然の出来事に「やばいやばい！」「無理無理！」と大慌てしながら驚いていた。

スタジオにサプライズプレゼントの花束とウェディングケーキが運び込まれると、スタッフから盛大な拍手が送られた。番組MCの石井亮次から「ということで、花束ならびにウェディングケーキがございます」と伝えられると、スタッフが谷元アナにティアラをかぶせた。谷元アナは驚きが隠し切れない様子で「ウソ～！全く知らなかった！」と目を丸くして感想を語った。

花束とケーキをプレゼントされた谷元アナは「頭まっしろだな。この度、人妻になりました。番組でも家で起きたこととかをちゃんと活かせるように仕事も家庭も頑張っていきたいと思います。引き続きみなさんよろしくお願いします！すみません恐縮です！」とコメント。その後、スタジオ全員で万歳三唱を行い、サプライズを締めくくった。

同日、サプライズを受けた谷元アナも自身のXを更新。サプライズ動画の投稿を引用しながら「恐縮ですっ とても嬉しいです！ありがとうございました お祝い「ド」ッキリ、びっっっっくりしすぎて、全く言葉が出てこなかったです笑 改めて、尊敬する石井さん、最高すぎるチームの皆さんと一緒に番組をお届けできることに感謝です！これからも頑張ります！」と感謝を伝えた。

これらの投稿には、Xでは「皆さんに愛されている人柄が伝わってきて幸せな気持ちになりました」「驚き方が可愛すぎます」「末永くお幸せに..」「谷元アナ、ご結婚おめでとうございます」といった祝福の声が寄せられている。

※谷元アナの結婚サプライズ動画（『ドっとコネクト』公式Xより）