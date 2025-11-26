高鶴桃羽、アンダーウェアで谷間くっきり！新作カレンダーイベントを告知 | RBB TODAY

アイドルグループ「君と見るそら」の高鶴桃羽が25日、自身の公式インスタグラムを更新。シックなグレーのアンダーウェアを着用した大胆なショットを公開した。

投稿されたのは、ベッドルームで撮影された2枚のショット。高鶴は、ロゴ入りのラインがアクセントになった、スポーティーなグレーのブラトップとショーツというラフな姿で登場している。

高鶴桃羽（写真は高鶴桃羽の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています

ベッドの上であぐらをかき、カメラに向かって微笑む正面のカットでは、リラックスしたウェアからのぞく、くっきりとした美しい谷間が印象的だ。透明感のある肌と、メリハリのあるボディラインがあらわになっている。また、窓辺で振り返るバックショットでは、アンニュイな表情とともにしなやかな背中とヒップラインも披露しており、高鶴の魅力が詰まった投稿となっている。

今回の投稿では、自身の「2026年カレンダー」の発売を告知。高鶴は「2026年カレンダーも発売してます」と報告し、「会えるイベントもあるので是非来てね」と、ファンへ向けて呼びかけた。カレンダー発売記念イベントは12月6日（金）の12時から、東京・秋葉原の書泉ブックタワーで開催される予定だ。

この投稿には、「突然これ出てびっくりした笑 カレンダー発売おめでとうー！」「この世界で1番可愛い」「これは反則や！」「ほんと理想的すぎるスタイル どこから見ても綺麗」などファンからは歓喜の声とそのスタイルに悶絶する声などが寄せられている。