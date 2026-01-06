LiSA、デビュー15周年を記念したカレンダー発売！厳選撮り下ろしカットも収録 | RBB TODAY

3月28日、アーティスト・LiSAのカレンダー『LiSA Anniversary calendar 2026/4-2027/3』（KADOKAWA）が発売される。

同商品は、LiSAの「15周年プロジェクト」の一環として制作された壁掛けカレンダー。撮り下ろしを含むビジュアルを厳選し、壁掛けならではの大きなサイズで楽しめる内容となっている。

予約は1月6日より、ROCKET EXPRESSやAmazonのほか、タワーレコード、アニメイト、カドカワストア、HMVなどで受け付けている。各オンラインショップは、商品ページの表示まで時間がかかる場合がある。なお、同商品や関連イベントの情報は、LiSAの公式SNSなどで随時発信される。