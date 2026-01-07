原菜乃華、“等身大の姿”を撮り下ろしカットで収録！「日常」をテーマにした2026年カレンダーが発売決定 | RBB TODAY

3月30日、女優・原菜乃華の『2026年カレンダー（4月始まり）』（KADOKAWA）が発売される。

©KADOKAWA/撮影：熊木優

同作のコンセプトは「原菜乃華の日常」。オフの時間をまったり過ごす姿や、好物を楽しむ様子、カジュアルなスタイリングで街を散策するシーンなど、天真爛漫で等身大の表情を収めた内容となっており、原本人の意向も反映している。原は「お散歩したり、ベッドでゴロゴロしたり、大好物を食べたり……。本当に『普段の原菜乃華』を撮ってもらいました！ いろんな場所に飾ってください」とコメントした。

©KADOKAWA/撮影：熊木優

©KADOKAWA/撮影：熊木優

卓上カレンダーは、4月からの12カ月分に加え、エクストラページを含む全16枚。フレーム入りのプレミアム仕様で、A5サイズのコンパクトさながら実用性だけでなく、撮り下ろしカットを“アート作品”として楽しめる点も魅力だ。

また、発売を記念したトークイベントも予定されており、4月4日に都内某所で開催。購入者の中から抽選で招待される。

さらに、2026年1月7日12時には「原菜乃華 OFFICIAL FANCLUB」がオープン。会員限定コンテンツを用意し、ファンとの交流をより一層深められる場になるとしている。ファンクラブ会員限定特典付きカレンダーの受注販売や、イベント抽選権付き商品の販売も実施される。