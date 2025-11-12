ジョリーパスタ、「2026年福袋」を明日より抽選販売開始！「くまのがっこう」グッズ＆お食事券がもらえる | RBB TODAY

パスタ専門店「ジョリーパスタ」が人気絵本シリーズ「くまのがっこう」とコラボした「ジョリーパスタの冬の福袋2026」の抽選販売を11月13日より開始する。値段は店舗で受け取りの場合は5,000円（税込）、宅配で受け取りの場合は5,500円（税込）となっている。

ジョリーパスタの冬の福袋2026

同福袋は絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルデザインのグッズを展開。寒い季節にぴったりのもこもこ・ふわふわ素材のキルティングバッグ、湯たんぽ、中綿マフラーなどをセットにした。さらに全国のジョリーパスタで利用できる4000円分のお食事券も付いてくる。

くまのがっこう キルティングバッグ （サイズ：約W270×D140×H250mm）

販売方法はジョリーパスタ公式アプリより抽選に応募し、後日店舗または宅配で受け取る形式。価格は店舗受取が5000円（税込）、宅配受取が5500円（税込）となっている。購入は1人1個まで。

くまのがっこう 中綿マフラー （サイズ：約W960×H150mm）

抽選販売受付期間は第1次が11月13日10時から11月17日18時まで、抽選結果発表は11月19日10時頃。第2次は11月19日10時から11月24日18時まで、抽選結果発表は11月26日10時頃となっている。

1次抽選で落選した方のみ2次抽選に再度応募可能。1次抽選に応募していない方でも2次抽選に応募できる。

ジョリーパスタ スパゲッティ （100g×5束）

受け取り期間は店舗受取が12月22日から12月31日まで、宅配受取は12月19日から順次発送予定。受け取り店舗は全国のジョリーパスタ320店舗（11月12日時点）から選択できる。

ジョリーパスタお食事券 4,000円分 （500円×8枚）

決済方法はジョリーパスタ公式アプリにてクレジットカードまたはPayPay決済。当選確定後、期日までに購入手続きを完了しない場合、当選は無効となる。セット内容は「くまのがっこう キルティングバッグ」「くまのがっこう 湯たんぽ」「くまのがっこう 中綿マフラー」「ジョリーパスタ スパゲッティ」「ジョリーパスタお食事券 4000円分」となっている。