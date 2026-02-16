NCT・aespa・RIIZEら総出演！創立30周年記念「SMTOWN LIVE」、バンコクで4時間超の豪華フィナーレ | RBB TODAY

SMエンターテインメント（以下、SM）のグローバル公演ブランド「SMTOWN LIVE」が、タイ・バンコクで華やかなフィナーレを迎えた。

SMは創立30周年を記念し、「SMTOWN LIVE 2025-26」グローバルツアーを開催。2025年1月のソウル公演を皮切りに、メキシコシティ、ロサンゼルス、ロンドン、東京、福岡、そしてバンコクまで、世界中の“ピンクブラッド”と呼ばれるファンとともに歩んできた。

【写真多数】「SMTOWN 2025 in TOKYO」豪華アーティスト集結

30年にわたり築き上げた音楽的ヘリテージを網羅したレジェンドステージは、各地で大きな話題を呼んだ。

ツアーのフィナーレとなったバンコク公演は、SMの創立記念日である2月14日に開催。会場はタイ最大規模のスタジアム、ラジャマンガラ国立競技場だ。

この日は、少女時代のヒョヨン、SHINeeのミンホ、EXO、Red Velvet（アイリーン、スルギ、ジョイ）、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoul、SMTR25らが集結。4時間を超えるステージで会場を熱狂させた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

公演はHearts2Heartsのキレのあるパフォーマンスが光る『FOCUS』で幕を開け、EXO『Crown』、Red Velvet『Red Flavor』、NCT 127『Fact Check』、NCT DREAM『Beat It Up』、WayV『Eternal White』、aespa『Rich Man』、RIIZE『Fame』、NCT WISH『poppop』など、各グループのヒット曲が続いた。

さらに、ヒョヨンの『Retro Romance』、ミンホの『TEMPO』、NCT・テヨンの『SHALALA』、NCT・ユウタの『Off The Mask』、NCT・テンの『STUNNER』、XngHan&Xoulの『Waste No Time』など、個性あふれるソロステージも披露され、観客を魅了した。

また、ヒョヨン、ヤンヤン、ステラによる『DESSERT』、ヒョヨンとジュウンの『Second』、ジャニー、テヨン、マーク、ジェノ、ヘンドリー、ヤンヤンによる『Misfit』、テヨン、ジェノ、ヘンドリー、ヤンヤン、ジゼルによる『ZOO』など、先輩・後輩による新鮮なコラボも実現。練習生で構成されたSMTR25のパフォーマンスも注目を集めた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

加えて、福岡公演で初披露され大きな反響を呼んだアイリーン、スルギ、カリナ、ウィンターによるf(x)『Chu~♡』のカバー、ジェミン、チソン、ウンソク、ウォンビン、シオンによるSaja Boys『Soda Pop』のカバーも再び披露され、「SMTOWN LIVE」ならではの特別な魅力を刻みつけた。

最後は全アーティストがステージに集結し、『Hope from KWANGYA』を大合唱。観客の近くまで歩み寄り、目を合わせながら感謝の思いを伝えた。

会場は各アーティストへの真心こもったメッセージバナーで埋め尽くされ、グローバルツアーは温かな余韻とともに幕を下ろした。

■【写真】チャンミン＆ショウタロウ＆キュヒョン、『愛スクリ～ム！』カバーで満点の可愛さ

■【写真】NCT・ロンジュン、“SMファミリー”との豪華SHOT「全員美形…」

■【写真】「上も下も危険…」aespa・ジゼル、“超ミニ丈”衣装で寝そべり誘惑