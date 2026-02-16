グループ脱退の可能性も…NewJeans・ミンジにロンドン目撃談　真偽不明でも話題になるワケ | RBB TODAY

メンバーの脱退や復帰が決まりつつあるNewJeansで、唯一去就が明らかになっていないミンジが、海外で目撃されたとして話題を集めている。

その影響で、グループに復帰しないのではないかとの憶測まで飛び交っている状況だ。

【写真】渦中のミンジ、“笑顔なし”でイベント参加

最近、オンラインコミュニティやSNSには、「ロンドンでミンジを見かけた」というネットユーザーの投稿が拡散された。

投稿者は「朝、韓国人女性2人に会ったが、そのうち黒いニット帽とレザーのダウンを着た人がミンジによく似ていた」とし、「特に目元と口元がそっくりだったが、距離があったため直接確認はできなかった」と書いた。

さらに「隣にいた人が『キム』と呼んでいるのを聞いた」とし、「もし本当にミンジだったとしたら、運が良かったと思う」と付け加えた。

一緒に公開された写真には、携帯電話を見ている女性2人の後ろ姿が写っているが、ブレており距離もあるため、実際にミンジ本人かどうかは確認できない。ただ、久々に伝えられた“近況説”ということもあり、ファンの間では喜ぶ声も上がっている。

（写真＝オンラインコミュニティ）ミンジの目撃談として拡散された写真

真偽にかかわらず、ミンジの近況が大きな注目を集めるのは、彼女がNewJeansに復帰するのか脱退するのか、曖昧なまま時間だけが過ぎているからだ。

NewJeansは2月に入り、公式SNS（X、Facebook、YouTube）のバナー画像を一斉に変更した。従来使用されていたメンバー5人の集合写真は姿を消し、グループロゴが表示されるようになった。

そのためネット上では「NewJeansが復帰に向けて準備を進めているのではないか」という見方が広がっている。ただ、復帰するとすれば「4人組」なのか、それとも「3人組」なのかが焦点となっている。

というのも、ダニエルはすでに所属事務所ADORとの契約が解除され、脱退メンバーとなっており、5人全員での復帰の可能性は消えた。一方で、ヘリン、ヘイン、ハニはすでにADORへの復帰が公式発表されている。

ただし、ミンジについては「話し合いを続けている段階」とされ、復帰の最終的な結論が出ていない。

（写真提供＝OSEN）ミンジ

ミンジは昨年11月、ダニエルやハニとともに「ADORに復帰することを決めた」と一方的に復帰を宣言した。その後、ハニは公式に復帰が発表され、逆にダニエルは脱退することになっている。ミンジの復帰の可否だけが、3カ月近く宙に浮いたままだ。

復帰なのか、それともグループを離れるのか。真偽不明の目撃談にまで注目が集まるほど、ミンジの去就は今もなお、NewJeansの行方を左右する大きな焦点となっている。

◇ミンジ プロフィール

2004年5月7日生まれ。本名キム・ミンジ。2022年7月、NewJeansのメンバーとしてデビュー。グループのなかで最も韓国人気の高いメンバーとして知られており、ファッション誌では「往年の名女優オリヴィア・ハッセーを彷彿とさせるビジュアル」と紹介されたことも。10代にして高級ブランドのアンバサダーに抜擢されるなど、大きな存在感を放っている。

■【写真】NewJeans脱退メンバー、日本で“入浴”ショット

■“活動休止中”NewJeans、ミンジが自身の誕生日にファンへ力強いメッセージ

■【写真】“ADORに復帰”のNewJeans・ハニ、オーストラリアでの目撃談が話題