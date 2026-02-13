【コストコ新商品】2026年2月上旬に売り場で発見！注目のスイーツ3種＆デリカ5種 | RBB TODAY

コストコの売り場に、この時期ならではの新顔グルメが続々と並んでいる。今回は、食卓の主役になりそうなデリカの新作から、イベントや手土産にも使えそうなスイーツの新作まで、注目の8商品を紹介する。

1．ブラックフォレストケーキ 2,790円（税込み）





ドイツを代表する伝統的なケーキ「ブラックフォレストケーキ」が、コストコのスイーツコーナーに新登場。

ココアスポンジとクリームを重ねたケーキの上に、ブラックチェリーがたっぷりとのっているのが特徴。原産国はドイツで、サクランボの洋酒・キルシュを使用している点も“ちょっぴり大人向け”な仕上がりだ。クリームの上には削りチョコが散りばめられており、見た目も華やかで、パーティーシーンでも映えること間違いなし。

2．ハートマドレーヌアソート 1,498円（税込み）





香ばしいヘーゼルナッツクリームと、甘酸っぱいラズベリーフィリングの2種類のマドレーヌを詰め合わせたアソート。ピンクと黄色の2色が目を引く、ハート型のキュートな見た目もポイント。

ヘーゼルナッツクリーム6個、ラズベリー6個の計12個入りで、バレンタインやホワイトデーのギフトはもちろん、ばら撒き用にも重宝しそうなセットだ。

3．アールグレイカップケーキ 998円（税込み）





紅茶の茶葉を練り込んだカップケーキに、アールグレイ風味のクリームをトッピングした商品。オレンジピールとアーモンドスライスがアクセントになっており、見た目もおしゃれな印象だ。

8個入りで、アーモンドトッピングが4個、オレンジピールトッピングが4個のアソート仕様。税込998円と1,000円以下に収まる価格帯で、ちょっとした差し入れや手土産にも使いやすそう。



4．筑前煮 178円/100g（税込み）





鶏肉と6種類の野菜を使い、家庭的な味わいに仕上げた筑前煮。鰹節と焼きあごの出汁を効かせた、深みのある和風の味付けが特徴だ。



ごぼう、れんこん、いんげん、里芋、椎茸、にんじんといった具材が入っており、これ一品でさまざまな食材をバランスよく楽しめる。コストコではやや珍しい和惣菜で、日常の献立に取り入れやすいのが魅力。

5．シュリンプペンネロゼ 158円/100g（税込み）



シュリンプペンネロゼ

シュリンプペンネロゼ

トマトと牛乳のまろやかなコクを生かしたロゼソースがペンネに絡み、大ぶりのエビとたっぷりのチーズをトッピング。海鮮を煮込んだトマト風味のチョッピソースも使用しており、エビ好きにはたまらない味わい。

レンジで加熱するだけで本格的な美味しさが楽しめるうえ、内容量は約1,300gと大容量でシェアにもぴったり。そのままパーティーや来客時に出せる頼れる一品。

6. 鶏肉の山椒味噌漬け 158円/100g（税込み）









ゆずと山椒の風味が効いた、国産もも肉の味噌漬け。表面には刻んだゆず皮が散りばめられており、彩りのアクセントにもなっている。

訪れた日には店内で試食も行われており、行列ができるほどの人気で、試食後に商品を手に取る人の姿も見られた。国産鶏を使用している点も安心感があり、ご飯が進みそうなメニューだ。

7．牛肩ロースのシチュー 254円/100g（税込み）





じっくり煮込まれた牛肉のとろけるような食感が堪能できるビーフシチュー。コストコで定番のアメリカン・ビーフ「USDAチョイス」グレードの肩ロースを使用している。

ブロッコリーやトマト、マッシュポテトも添えられており、彩りも豊かで見た目も美しい。子どもから大人まで満足できそうな寒い季節に喜ばれる一皿で、訪れた日は売り場の在庫が残りわずかになるほどの人気ぶりだった。

8. バターチキンカレー 168円/100g（税込み）

バターチキンカレー

本格的なインドのスパイスを使った、コク深いバターチキンカレー。ヨーグルトとスパイスに漬けて焼いたタンドリーチキンとナンがセットになっており、カレー自体は本場インドで製造されている。

自宅で作るにはハードルの高い本格的なインドカレーを、手軽に楽しめるのがうれしいポイント。