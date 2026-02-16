水野美紀、夫・唐橋充にクレーム！夕飯の献立に奇妙なリクエスト | RBB TODAY

14日、女優の水野美紀が『人生最高レストラン』（TBS系）に出演。夫でイラストレーター・俳優の唐橋充への不満や、家庭内での“奇妙なやりとり”を明かした。

番組後半では、夫の唐橋がVTRに登場し、自宅での水野の様子を暴露。その中で料理の話題になると、唐橋は水野について「料理の早さが尋常じゃない」とコメントした。「レシピでは10分の料理を半分くらいで仕上げてくる。もちろん、10回に1回はカタいの入ってますよ、芯とか。可食部じゃない部分が入っている」と、とにかくスピードを重視していることを告白した。

さらに唐橋は、現在の水野について「機嫌がいい時期に入っている。すごくニコニコしている」と説明。スタッフから「機嫌がいいからこそ言っておきたい苦情は？」と問われると、「何時に帰ってくるか言ってほしい」と切実な要望を口にした。唐橋は自身が料理に時間をかけるタイプだと説明し、「（野菜などを）切っているときに美紀さんが帰ってくると、『私やるよ。絶対そっちの方が早いし』と言われる」と告白。任せた方が早いとは理解しつつも、「微妙なタイミングで帰ってこられると、全部私のプロジェクト（料理）はなしになる」と、自身の段取りが崩れてしまうという不満を語った。

VTRを見た番組MCの加藤浩次が「すごい面白い人ですね。料理のこと“プロジェクト”っていっていたよ。（夫婦で）全然性格が違いますね」と驚くと、水野は夫の言い分に反論。「ああやって『俺はすごく丁寧に料理をしている』みたいなこと言いますけど、『今日何食べたい？』って聞くと『肉だけど味は魚』って言いやがるんですよ」と、夫からの不可解なリクエストを暴露した。

さらに水野は、唐橋が「豚肉、牛肉、鶏肉、食べても違いがわからない」と明かし、「豚肉を食べて『これ鶏肉？』と聞いてくる」と、夫の味覚に関するエピソードを披露してスタジオを笑わせた。

その一方で、水野は「なのにすごくこだわりがあるから『俺はニラは1本ずつ洗う』とか言う」と、夫の独特なこだわりも紹介。これには加藤も思わず「ニラ1本ずつ洗うとか“プロジェクト”だろそれ！」とツッコミを入れた。さらに「料理に可食部じゃないものが入っている」という不満について水野は「入れていません。なんか、異物が入っている料理を彼が引くんです。外食に行ったら、よくわからないネジみたいなの出てきて...」と明かし、スタジオは笑いに包まれた。