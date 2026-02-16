木村多江、夫となれそめ告白！マネージャーが「連絡先教えてあげなよ」と驚きの提案してきて | RBB TODAY

15日放送された『新婚さんいらっしゃい！』（テレビ朝日系ABCテレビ）は、放送開始55周年を記念した特別企画。女優の木村多江がゲスト出演し、夫とのなれそめを語った。

番組MCの藤井隆から出会いについて問われると、木村は「CMの撮影現場で」と告白。夫は当時、担当の広告代理店に勤務していたという。

木村のファンだったという夫は、その思いを木村のマネージャーに伝えていたそうで、マネージャーから「連絡先教えてあげなよ」と提案されたという。木村は当時を振り返り、仕事先の人なので「嫌だなぁ…」と思っていたと本音を明かした。

しかしその後、恋愛感情へと変わるきっかけとなったのが、ある一通のメールだった。たまたま木村が落ち込んでいた時に届いたもので、そこには漫画『あしたのジョー』の登場人物・丹下段平のセリフが引用されていたという。

木村は「ちょっと面白いと思って、いいなと思った」と振り返り、そのユーモアに心を動かされたことを明かした。藤井は「独特ー！」と反応しスタジオは笑いに包まれた。