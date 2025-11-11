日向坂46・河田陽菜、2nd写真集の水着カットで金村美玖から怒られた！ | RBB TODAY

日向坂46の河田陽菜が11日、都内にて2nd 写真集「テイクオフ」（竹書房）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。
同作のロケはデンマーク・コペンハーゲンで行った。無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまでたっぷりと収録し見どころの多い内容となっている。
写真集が完成した心境を尋ねられると河田は「皆さんに見て頂けることがすごく楽しみだなというのが素直な気持ちです。本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」と声を弾ませた。
同作では水着カットにも挑戦している。完成した写真集を同期の2期生のメンバーたちと一緒に観たそうだが「金村美玖が私の水着のカットを見て『こらっ！』と（笑）かわいく怒られました（笑）」といい「ページをめくった瞬間に『こらっ！』という声が飛んできて（笑）かわいかったです（笑）」と笑顔で振り返った。
11月19日には卒業セレモニーが開催される。ファンから「今までありがとう」などの言葉を掛けられるたびに卒業の実感がわいてきたことを紹介。「アイドルとしてやりたいことは全部やったというくらいやりきったのですが」としたうえで、「メンバーと密着したことがあまりないので、『全員にハグしたいな』みたいな気持ちです。普段はそういうことを本当にしないタイプなので、ちょっと恥ずかしいのですが最後にできたらいいなと思います」と期待に胸を膨らませた。