“サプライズ”25歳CBを筆頭に、重要となる国内組　ホン・ミョンボ監督が目指す世代交代と結果の二兎 | RBB TODAY

「最後の瞬間まで最善を尽くして準備する」

ホン・ミョンボ監督が決意を語った。

【写真】2026W杯韓国代表リスト

5月16日、北中米ワールドカップ本大会に向けた最終メンバー26人を発表された。

今回の韓国代表のカラーは明確だ。それは、「韓国サッカーの現在と未来」の両立である。

史上初となる48カ国が出場する今大会で、まずはグループリーグ突破という第1目標を超え、“遠征先での新記録”を目指す韓国は、かつてないほど強力なワンチーム体制で決戦の地へと向かう。

90～03年生に加えて“未来”も

2024年8月に代表監督に就任したホン・ミョンボ監督は、当面の課題だったW杯本大会11回連続出場を果たす過程で、二兎を得ることに成功している。アジア初となる無敗（6勝4分）での本大会進出に加え、過去8年間、外国人監督時代には停滞していた世代交代にも成功している。

（写真提供＝OSEN）軸となるDFキム・ミンジェ、FWソン・フンミン、MFイ・ガンイン（左から右）

FWオ・ヒョンギュ（25、ベシクタシュ）、MFペ・ジュンホ（22、ストーク・シティ）、FWオム・ジソン（24、スウォンジー・シティ）といった、これまで重用されてこなかった若手をアジア3次予選で大胆に起用し、大きな成功を収めた。これにより健全な競争構造と新しいビジョンが植え付けられた。

この傾向は本大会でも継続される見込みだ。最年長は1990年生まれのGKキム・スンギュ（35、FC東京）。フィールドプレーヤーでは1992年生まれのキャプテン、ソン・フンミン（33、LAFC）とイ・ジェソン（33、マインツ）が中心を担う。一方、最年少は2003年生まれのペ・ジュンホと、ドイツとの二重国籍者のイェンス・カストロップ（22、ボルシア・メンヒェングラートバッハ）だ。一回り以上の年齢差がある選手たちが混在しているが、これまでの過程で築かれたリスペクトと信頼で固く結ばれている。

（写真提供＝OSEN）ペ・ジュンホ（左）、イ・ジェソン

また、ホン・ミョンボ監督は、将来の原動力となるトレーニングパートナー3名も同行させる。Kリーグ1で価値を証明しているMFカン・サンユン（21）、DFチョ・ウィジェ（24、ともに全北現代）、GKユン・ギウク（19、FCソウル）だ。特にユン・ギウクの抜擢は予想外だったが、FCソウルのキム・ギドン監督は彼について「昨年、ユースから昇格したばかりの選手だ。左足のビルドアップ能力、状況判断、キックがズバ抜けている。W杯を経験すればさらに成長するだろう」と期待を寄せたほどの逸材だ。

今でこそエースストライカー級の活躍を見せているオ・ヒョンギュも、4年前のカタール大会ではバックアップメンバーとして含まれ、背番号のないトレーニングパートナーとして同行していた。先輩たちと過ごした経験を大きなモチベーションに変えた彼は、大会後、ヨーロッパの舞台で飛躍を遂げた。ホン・ミョンボ監督は今大会で、「第2のオ・ヒョンギュ」が誕生することを願っている。

サプライズ選出のKリーガー

また公言通り、コンディションの良いKリーガーも6名選出されている。GKのチョ・ヒョヌ（34、蔚山HD FC）、ソン・ボムグン（28、全北現代）、そしてMFキム・ジンギュ（29、全北現代）、DFキム・ムンファン（30、大田ハナシチズン）に加え、5月に入り復活の兆しを見せたMFイ・ドンギョン（28、蔚山HD FC）が劇的に26人の枠に滑り込んだ。

そして最大のサプライズ選出は、Kリーグ1で好パフォーマンスを見せるDFイ・ギヒョク（25、江原FC）だった。精巧な左足のキックと安定した守備力を兼ね備えた彼は、センターバックだけでなく、守備的MF、左サイドバックまでこなすマルチプレイヤーだ。

（写真提供＝OSEN）イ・ギヒョク

夏のワールドカップは、シーズンを終えたヨーロッパ組のコンディションにばらつきが出やすい。ホン・ミョンボ監督は昨年6月、イラク、クウェートとの3次予選の最終2連戦でも、この点を考慮してキム・ジンギュとチョン・ジヌ（21、忠北清州FC）を抜擢し、本大会進出を決定づけた。今大会のグループリーグ第1、2戦が標高の高いメキシコのグアダラハラで行われるなど、コンディション管理が鍵となるだけに、シーズン真っ只中で臨戦態勢の整っているKリーガーにかかる期待は大きい。

（写真提供＝OSEN）ホン・ミョンボ監督

賽（さい）は投げられた。26人の代表戦士たちの視線は、すでに事前キャンプ地の米ソルトレイクシティ、そして決戦の地メキシコへと向かっている。

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