齋藤飛鳥、ロング卒業！ヘアカット動画が公開に | RBB TODAY

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齋藤飛鳥、ロング卒業！ヘアカット動画が公開に

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齋藤飛鳥【写真：竹内みちまろ】
  • 齋藤飛鳥【写真：竹内みちまろ】

　乃木坂46の元メンバーでモデルの齋藤飛鳥がYoutubeチャンネル『sweet channel』の15日配信回に登場、20㎝ヘアカットしてロングからロブに大変身する様子が公開された。

　動画では長年ロングヘアを続けてきた斎藤が、バッサリとヘアカットする様子に密着。斎藤は「初めて短くなるので大緊張」と言いながらも、新しいヘアスタイルの自分になることに「楽しみです」と期待を見せた。「なりたい髪型は？」と問われると、「本当に短くしたことがないから、まったくわからなくて」と答え、「お任せです！全部」とスタイリストへお任せすることに。

　ロングヘアに最初にハサミを入れたのは斎藤自身。初めて持つプロ用のハサミの持ち方から教えられつつ、思い切りよく20センチほど髪を切り落とした。両サイドを齋藤自身がカットしてから、プロの美容師による本格的なカットがスタート。今までずっとロングを続けてきた斎藤は、あまり美容室でカットすることもなかったという。「どうしても傷みが気になった時にだけ、行くくらい」とのこと。ヘアケア自体も「なんにもしていないです」という齋藤。美容室でトリートメントしてもらう他は、思い出した時に自宅でトリートメントするくらいだと語った。

　カット中には読者から寄せられた質問にも回答。体型維持の方法を問われると「歩く！めっちゃ歩きます。歩くのは好き」、「なんでそんなに可愛いのですか？」という質問には、笑いながら「それは各々の感性なので、私にはわかりません」と回答した。最近聞いている曲はという質問には、「子どもの合唱曲の虹をよく聞いています」と意外な選曲を見せる。「グッときちゃう。子どももいないのに（笑）」とのこと。

　質問に答えているうちにカットは進み、肩につくぐらいの長さになり、ロングからロブへスタイルチェンジ。鏡に映る自分を見て「すごーい！（髪が）ない！」と斎藤は目を輝かせた。ドライヤーをかけて髪が乾くと齋藤は自分の髪に手でふれながら「いやーすごーい」と大変身した姿を気に入った様子。ドライカットが終わり仕上がった髪型を見て、斎藤は拍手しながら「すごい、軽い」と笑顔になった。

　最後に大幅に変わった髪型について聞かれると「嬉しい！結構嬉しいです！アゲって感じですね」と喜びを見せた。動画には「想像を超える可愛さになった」「大人っぽさ全開で似合いすぎだろ」などのコメントが寄せられた。ヘアカットの様子は6月12日発売のsweet 7月号にも掲載される。

※【動画】齋藤飛鳥がヘアカット


齋藤飛鳥の密着動画公開！ヘッドスパ＆トリートメント後の髪に感動「サラッサッラ！」 | RBB TODAY
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乃木坂46の元メンバー・齋藤飛鳥がYouTubeでヘッドスパとトリートメントを受けた。頭皮の凝りを指摘されながら施術を受け、その後のサラサラになった髪に「サラッサッラ！」と満足そうに笑顔を見せた動画が話題になっている。
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齋藤飛鳥、乃木坂46卒コンでまさかの恋愛予告発言「お前らの誰かの嫁が飛鳥になるかも」 | RBB TODAY
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　乃木坂46の1期生・齋藤飛鳥の卒業コンサート最終公演が18日、東京ドームにて実施された。
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