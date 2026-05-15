人気声優・伊藤彩沙、20代ラストの写真集「アヤサージュ」発売！水着・ランジェリー姿も収録 | RBB TODAY

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人気声優・伊藤彩沙、20代ラストの写真集「アヤサージュ」発売！水着・ランジェリー姿も収録

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撮影／中村和孝
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　『BanG Dream!』シリーズや『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』など数多くの作品に出演する人気声優・伊藤彩沙の最新写真集「アヤサージュ」（KADOKAWA）が、6月24日に発売される。本日、タイトルとカバービジュアルが公開された。

　写真集のタイトル「アヤサージュ」は伊藤自らが命名。「"少し大人な私、でも自分らしさを大切に"という意味を込めて、このタイトルにしました」とコメントしている。通常カバーはシンガポールのホテル内で撮影された、大人の甘さを感じさせる一枚。また、6月27日・28日に開催される写真集の発売記念イベント限定カバーも同時公開され、アンニュイな表情とキュートな舌ペロが印象的なカットが掲載されている。

撮影／中村和孝
撮影／中村和孝
撮影／中村和孝

　前作の2nd写真集から約3年半ぶりとなる今作の撮影地は、シンガポールとインドネシア・ビンタン島。20代ラストとなるタイミングで、挑戦と表現欲があふれた内容となっており、水着・ランジェリーカットも収録されている。

　伊藤はコメントで次のように語っている。

　「写真集のタイトルは『アヤサージュ』です。"少し大人な私、でも自分らしさを大切に"という意味を込めて、このタイトルにしました。大人な甘さがある表紙カットは、ヘアメイク・スタイリングも私の好きな要素が詰まっています。私といえば！な表情のカットなので、伊藤彩沙らしさを感じていただける表紙になっていると思います。柔らかさ、甘さ、少し大人っぽい空気感を、この一冊に込めました。ちょっぴりおもしろカットも入っていて、私らしさがあふれる写真集になっていると思います！」

撮影／中村和孝
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《RBBTODAY》

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