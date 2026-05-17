山﨑天「とっても楽しみ」、鎮西寿々歌らViViモデルと「ViVi 超ポジティブ EXPO」初参加 | RBB TODAY

体験型イベント「ViVi 超ポジティブ EXPO」が17日、都内にて開催され、ViViモデルのアリアナさくら、嵐莉菜、ブリッジマン遊七、せいら、雑賀サクラ、山﨑天（櫻坂46）、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、有坂心花が報道陣の取材に応じた。

鎮西寿々歌【写真：竹内みちまろ】

雑賀サクラ【写真：竹内みちまろ】

有坂心花【写真：竹内みちまろ】

ブリッジマン遊七【写真：竹内みちまろ】

アリアナさくら【写真：竹内みちまろ】

せいら【写真：竹内みちまろ】

山﨑天【写真：竹内みちまろ】

嵐莉菜【写真：竹内みちまろ】

イベントの見どころについて、嵐は「私たちViViモデルがバチッと決めたモデルモードオンのファッションステージや、わちゃわちゃ楽しむオフのモードをお見せできるゲームステージもある」といい、「今日は一生懸命盛り上げていきたいなと思っています」と意気込んだ。

「ViVi 超ポジティブ EXPO」【写真：竹内みちまろ】

鎮西寿々歌【写真：竹内みちまろ】

山﨑は「ViVi 超ポジティブ EXPO」には初参加となる。「このメンバー全員でステージに立てることがすごく嬉しいですし、さっき莉菜さんも『天ちゃんと立てて嬉しい』って言ってくださって、本当に優しいメンバーたちなので、とっても楽しみにしてます」と声を弾ませた。

ViViイベントに初めて出演する鎮西は、「今すごく緊張しているのですが、みんな本当に優しい先輩方ですし、ポジティブなパワーを来てくださった皆さんに届けられればなと思います」とにっこり。

所属するそれぞれのグループ内でファッションやメイクの最新情報に敏感なメンバーが話題にあがると、山﨑は「守屋麗奈がファッションアイテムからコスメまで最新のものにすごく詳しい」などと回答。鎮西は「仲川瑠夏」の名前を挙げ、韓国に行った際に最新情報をすぐに調べ上げ2時間ほどで紙袋10個分くらいのグッズを買い集めて来たりしたエピソードを紹介した。

「ViViモデルのメンバーで海に行ったら何をやりたい？」と尋ねられる場面があった。山﨑が「ビーチバレー！」と声をあげると、他のメンバーたちも「サーフィン」、「スノーケリング」などとやってみたいことを挙げた。

「テンションがめちゃくちゃ上がるものは何？」との質問が出ると、鎮西は「焼き鳥、ビール、餃子が幸せです」と笑顔を見せ、会見を盛り上げた。