丸刈り姿も公開…“aespa・カリナの元カレ”俳優イ・ジェウク、本日（18日）入隊「行ってきます」 | RBB TODAY

俳優のイ・ジェウクが、国防の義務を果たすため入隊する。

イ・ジェウクは本日（18日）、訓練所に入所し、基礎軍事訓練を終えた後、陸軍で服務する予定だ。

【写真】イ・ジェウク、“丸刈り”姿を公開

なお、この日、入隊に関する特別なイベントは行われない。

イ・ジェウクは前日の17日、「元気に行ってきます」とコメントを添え、写真を公開した。

公開された写真には、入隊を翌日に控え、頭を丸刈りにしたイ・ジェウクがポーズを取る姿が収められている。丸刈り姿にまだ慣れないのか、どこかぎこちない表情が目を引く。

（写真＝イ・ジェウクSNS）

イ・ジェウクは、6月1日に初放送を控えるENA新ドラマ『ドクター・ソムボイ』（原題）に出演する。また、軍入隊のため、26日に行われる『ドクター・ソムボイ』の制作発表会には参加しない予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ジェウク プロフィール

1998年5月10日生まれ。韓国・ソウル出身。身長187cm。2018年放送のドラマ『アルハンブラ宮殿の思い出』でデビュー。代表作に『偶然見つけたハル』『もうすぐ死にます』『還魂』などがある。2024年2月28日からは、自身がメインキャストを務めるDisney+オリジナルシリーズ『ロイヤルローダー』が配信され、韓国で最も勢いのある若手俳優の一人として注目されている。プライベートでは2024年2月27日にaespa・カリナとの交際を認めるも、わずか5週間後の4月2日に破局した。

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