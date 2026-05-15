乃木坂46・川崎桜、写真集発売から1ヵ月記念でオフショット動画を多数公開！ | RBB TODAY

乃木坂46の川崎桜が、14日、1st写真集『エチュード』発売1ヶ月を記念して、公式Xにオフショットを多数公開した。

川崎が公開したのは、4月14日に発売した自身の1st写真集『エチュード』撮影時のオフショット動画だ。フランスのニースとパリ、2つの都市で撮影されており、川崎の様々な表情がみられる1冊となっている。この日は発売からちょうど1ヵ月という節目で「エチュードオフショット祭り」と題し、写真集撮影中の動画や写真を公開した。

まずアップされたのは肩が大きく露出した、オフショルダーの白いトップスを纏った川崎のアップ。彼女の白い肩が大胆に見える一枚には、1万1千以上のいいね！が付いた。その他にも公式Xでは、庭園でサドルが高めの自転車をうまく乗りこなす場面や、エレキギターを構えるところ、ホテルのエレベーター前でヘッドフォンをしながら踊る様子、庭園でリクライニングチェアに座りリラックスした様子など、様々な川崎の姿を見ることができる。

写真集と合わせて見ればより楽しめる多数のオフショットにファンからは「これまた可愛いオフショットをありがとうございます」「できるだけ長く楽しみたいので小出しにしてもええねんで」など喜びのコメントが付いている。

※川崎 桜の投稿