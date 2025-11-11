第一子妊娠中の元NMB48・吉田朱里、生まれてくる子の性別を初公表！ | RBB TODAY

10日、元NMB48で現在は第一子妊娠中の吉田朱里が公式YouTubeを更新し、生まれてくる子供の性別を初めて公表した。

この日、吉田は「【デビュー15周年特別企画】古参ヲタク集団“おじがため”と対談」と題した動画を投稿。NMB48デビュー15周年を記念した特別企画だ。

対談相手は、吉田自身が「おじさんの塊」と名付けた、デビュー当時からの古参ファン集団“おじがため”のメンバー5名。動画では、NMB48初期の握手会での苦悩、人気メンバーに挟まれてレーンが消滅した「奥の細道」事件、ファンから「ツインテールクソじじい」と呼ばれたファンの存在、そして劇的な選抜入りを果たした総選挙の裏側など、今だから話せる赤裸々なエピソードが次々と飛び出した。「女子力動画」を始めた当初、男性ファンが離れる不安を抱えていた吉田を、SNSでの拡散などで支え続けてきた彼らとの、家族のような温かい絆が伝わる内容となっている。

動画の終盤、吉田はファンへ向けて感謝の手紙を読み上げる。その中で「私自身はもう人妻だし、もうすぐママになる」と自らの変化に触れた後、「いきなりなんですけど、ここで1つみんなにご報告があります」と切り出した。「先日、病院の検診でようやくお腹の赤ちゃんの性別が分かりました」と前置きし、「おじたちにとっても、私の子供は“孫の誕生”という風にみんな言ってくれてるので、ここで発表したいと思います」と、この動画で公表する理由を語った。

まず“おじがため”メンバーに性別を予想させると、吉田は笑顔で「あかりんベイビーの性別はですね、なんと、女の子でした！」と発表。このサプライズに、メンバーからは驚きと祝福の声が上がった。吉田は「（子供が）もしも将来アイドルになりたいと本人が言ってきたら…その時は私じゃなくて、我が子をイチオシにしてあげてください！」と呼びかけた。続けて「（おじがためメンバーへ）みんなは健康には気をつけて、今と変わらず現場に駆けつけられるように、この先もずっと健康でいて欲しいと思います」と親しみを込めて語り、動画は穏やかで温かい雰囲気の中、締めくくられた。

吉田は昨年4月、同チャンネルで一般男性との結婚を発表。今年9月には第一子妊娠を発表していた。

※吉田朱里が生まれてくる子の性別を初公表した動画（吉田朱里公式Youtubeより）