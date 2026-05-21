“ピチッ”と衣装でメリハリ体型あらわ…KARA・ジヨン、「スタイル抜群」なオフショット公開！ | RBB TODAY

KARAのジヨン（32）が、ファンを魅了した。

ジヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「延世（ヨンセ）、愛してる」とコメントを添えて写真を投稿した。

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公開された写真は、KARAが5月17日に延世大学の学園祭「AKARAKA」に出演した際のビハインドショットだ。

ジヨンは、「YONSEI（延世）」とプリントされたトップスにフレアデニムを合わせたコーディネートを披露。タイトなトップスから際立つグラマラスなスタイルと、スラリと伸びた美脚で視線を集めた。

この投稿を見たファンからは、「天才的に可愛い」「カッコいい」「ビジュ良すぎ」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジヨンInstagram）

なお、ジヨンが所属するKARAは、7月4日と5日にTOYOTA ARENA TOKYOで日本ファンミーティング「2026 KARA JAPAN FANMEETING：Hello, KAMILIA！」を開催する予定だ。

◇カン・ジヨン（知英） プロフィール

1994年1月18日生まれ。本名カン・ジヨン。2008年にKARAに加入し、天真爛漫な魅力で多くのファンの心を掴んだ。2014年に当時所属したDSPメディアとの専属契約が満了すると、同年10月から日本を中心に女優として活動を開始。2019年12月からは再び拠点を韓国に移している。2017年に実姉がサッカー選手のチ・ドンウォンと結婚した。

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