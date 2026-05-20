伊藤桃々、自身プロデュースのランジェリーブランドから新作販売開始 | RBB TODAY

Z世代から支持を集めるモデル・タレントの伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」より、新作ランジェリーの販売が始まる。
今回登場するのは、「可愛さも、盛れ感も、色気も叶える"最強モテブラ"」と銘打った2色展開のランジェリーセットだ。
伊藤桃々は2000年12月16日生まれ、静岡県出身。Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍してきた。2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。自身のアパレルブランド「Cheri mi」の立ち上げのほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。現在、SNSの総フォロワーは160万人を超える。
SNSフォロワー160万人超えの伊藤桃々、思わず見惚れる下着姿を披露 | RBB TODAY
・伊藤桃々プロデュースのランジェリーブランド「Rosem」が新作を3月12日19時から販売開始 ・夜空に輝く星のきらめきを表現したスターラベンダーとスターネイビーの2色展開 ・艶感のある楊柳シフォンとラメ入りケミカルレースを使用し価格は4400円
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【TGC teen 2021】『egg』専属モデル伊藤桃々、セクシーな“背中見せ”で会場を魅了 | RBB TODAY
ウェブマガジン『egg』専属モデルの“もも”こと伊藤桃々が27日、USEN STUDIO COASTにて開催された”令和 teen”のためのガールズフェスタ『TGC teen 2021 Summer supported by KIREIMO』に登場した。
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