伊藤桃々、自身プロデュースのランジェリーブランドから新作販売開始 | RBB TODAY

Z世代から支持を集めるモデル・タレントの伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」より、新作ランジェリーの販売が始まる。

今回登場するのは、「可愛さも、盛れ感も、色気も叶える"最強モテブラ"」と銘打った2色展開のランジェリーセットだ。

伊藤桃々は2000年12月16日生まれ、静岡県出身。Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍してきた。2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。自身のアパレルブランド「Cheri mi」の立ち上げのほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。現在、SNSの総フォロワーは160万人を超える。