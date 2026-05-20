乃木坂46「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」、初日に芸能人続々参戦！山崎怜奈も「感謝です」 | RBB TODAY

19日から3日間、東京ドームで行われている「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に参加したことを芸能人がSNSで明かしている。

ロックバンド・flumpoolの山村隆太は同日にXで「素敵なご縁をいただき、乃木坂46の東京ドームライブへいってきました」と報告し、自身が贈ったスタンドフラワーの写真を公開。「本当に華やかで眩しい世界でした！」と絶賛しつつ、「でもMCやステージを見ていて、ただ光の中にいるだけじゃないんだなとも感じました、、、」とつづった。

また、お笑いコンビ・ラバーガールの飛永翼もXでライブを鑑賞したことを明かし、「番組で共演している池田瑛紗さんが美しく輝いていてカッコよかったです」と絶賛。「にしても乃木坂さんみんな美しくないですか？」とコメントした。

さらにボーカルグループ・ゴスペラーズの黒沢薫もXでペンライトの写真をアップし、「良きライブでした」と感想をつづった。

同日にはOGの山崎怜奈もXで「卒コンは予定合わず…！うめが率いる乃木坂を目に焼き付けたくてDay1に。最高の初日でした」と最終日に予定されているキャプテンの梅澤美波の卒業公演は鑑賞できないものの、初日に駆けつけたことを報告。

公演について、「歌詞と曲と衣装と歴史と人との出会いに守られて頑張っているみんなは益々輝いているので、自信を持って、自分の心と体と品を大切になあ…！みたいな気持ちでいっぱい」と感想をつづり、「元気出た、観させていただけて感謝です」とコメントした。

※flumpool・山村隆太が乃木坂46を鑑賞

※ラバーガールの飛永翼が乃木坂46を絶賛

※ゴスペラーズの黒沢薫が乃木坂バスラに「良きライブでした」

※山崎怜奈が「バスラ」初日鑑賞

