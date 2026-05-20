NHK、大河ドラマや朝ドラをNetflixで配信決定！6月から「軍師官兵衛」「まんぷく」など | RBB TODAY

NHKが20日、過去の人気ドラマ19本をNetflixで世界配信することを決定したことを発表した。

今回の取り組みは「日本文化の発信とコンテンツの海外展開をさらに強化するため」行われるとのこと。NHKは「放送法に基づき、配信事業者からの求めに応じて、NHKの良質なコンテンツを有料で提供するものです」と説明。



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さらに、「インターネットを通じて国や地域、時間の制約を越えて視聴される現在、世界最大級の動画配信サービスで多言語対応や字幕機能が充実しているNetflixと連携することで、日本国内のみならず、世界に向けてNHKのコンテンツを届け、日本の社会や文化への理解を海外に広げていくことを目指します」とコメントした。

配信は6月22日から順次開始。まずは、連続テレビ小説「まんぷく」（2018年）、大河ドラマ「軍師官兵衛」（2014年）、ドラマ10「昭和元禄落語心中」（2018年）、プレミアムドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」（2023年）、ドラマ10「宙わたる教室」（2024年）、ドラマ10「東京サラダボウル」（2025年）の6作品が公開される。

また、2026年度中に19作品が配信される予定となっている。

