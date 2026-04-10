くりえみ、水も滴る美ボディ！ 初挑戦の大胆カットも収録した新写真集が4月28日発売 | RBB TODAY

起業家でグラビアアイドルのくりえみが4月28日に発売する4冊目の写真集「生栗」(玄光社)の画像が公開された。

「生栗」は、バーチャルヒューマン・AI事業家としても活動するくりえみが、あえて人間として表現したい「生（なま）」感を追求した写真集。これまで解禁してこなかった"あること"にも初挑戦し、「かつてないほど大胆でナチュラル」「可愛らしさと大人の色気が同居する新境地」となった1冊である。

今回解禁されたのは、白いベッドの上でターコイズブルーのビキニ姿を披露するくりえみの姿。大きな窓から降り注ぐ自然光に包まれながら、膝を抱えるポーズで静かな視線をカメラに向けたカットや、うつ伏せで美背中と美脚のラインを見せたカットなど、しっとりとした大人の色気が漂っている。



くりえみ写真集 生栗(玄光社)

別カットでは、ダークグレーのワンピース水着姿でシャワールームへ。水滴を全身に纏い、壁に手をつきながら振り返る姿は、濡れ感たっぷりのセクシーな雰囲気を醸し出す。引き締まったウエストと丸みのある美ヒップ、すらりと伸びた美脚が際立っていた。

オーストラリア・ケアンズの雄大な大自然に抱かれ、心も体も開放した等身大のプライベートな表情が満載の写真集は、全128ページ、3,850円（税込）。

