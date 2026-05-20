くりえみ、水着をめくり上げるギリギリすぎる動画を公開！形のいい下乳が露わに | RBB TODAY

20日、起業家でグラビアアイドルのくりえみが自身のインスタグラムを更新。水着をめくり上げるセクシーな動画をアップした。

くりえみは「I hope you'll also love the other life I live.（私が送るもう一つの人生もあなたに愛してもらえるといいな。）」という文章とともに動画をアップ。動画では白い水着をくりえみ自身が下からめくり上げ、形の良い下乳が露わに。水着はもともとサイドは紐状で、フロント部分は短い布がのれんのように垂れ下がり、胸が覆われているだけのデザイン。くりえみはバストトップギリギリまでめくり上げた後、カメラを見てほほ笑んだ。

このセクシーすぎる動画にファンからは「凄すぎる」「す、すんげぇ」といったコメントが寄せられている。

※くりえみの投稿



