くりえみ、水着をめくり上げるギリギリすぎる動画を公開！形のいい下乳が露わに | RBB TODAY

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くりえみ、水着をめくり上げるギリギリすぎる動画を公開！形のいい下乳が露わに

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くりえみ【写真：竹内みちまろ】
  • くりえみ【写真：竹内みちまろ】

　20日、起業家でグラビアアイドルのくりえみが自身のインスタグラムを更新。水着をめくり上げるセクシーな動画をアップした。

　くりえみは「I hope you'll also love the other life I live.（私が送るもう一つの人生もあなたに愛してもらえるといいな。）」という文章とともに動画をアップ。動画では白い水着をくりえみ自身が下からめくり上げ、形の良い下乳が露わに。水着はもともとサイドは紐状で、フロント部分は短い布がのれんのように垂れ下がり、胸が覆われているだけのデザイン。くりえみはバストトップギリギリまでめくり上げた後、カメラを見てほほ笑んだ。

　このセクシーすぎる動画にファンからは「凄すぎる」「す、すんげぇ」といったコメントが寄せられている。

※くりえみの投稿


くりえみ、水も滴る美ボディ！ 初挑戦の大胆カットも収録した新写真集が4月28日発売 | RBB TODAY
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起業家でグラビアアイドルのくりえみが4月28日に4冊目の写真集「生栗」を発売。オーストラリア・ケアンズで撮影した同作は、初挑戦の大胆カットを収録し、かつてないほど大胆でナチュラルな仕上がり。全128ページ、3,850円。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/10/246441.html続きを読む »

くりえみ、パステルパープルのビキニ姿！インフィニティプールで美ボディ披露 | RBB TODAY
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くりえみがインフィニティプールでパステルパープルのビキニ姿を披露し、スタイルと美しさをアピールしている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/10/245050.html続きを読む »



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