西野未姫が第二子出産をアメーバオフィシャルブログで報告！「元気な男の子です」 | RBB TODAY

タレントの西野未姫が、13日に自身のアメーバオフィシャルブログを更新。第二子を無事出産したことを明らかにした。
西野は、夫・山本圭一や1歳の長女、そして今回出産した赤ちゃんと4人で産婦人科の病室にて撮影した画像をアップ。「5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と出産を報告。赤ちゃんは山本に抱かれており、大きく手を広げて元気な様子を見せている。2枚目の写真では赤ちゃんと長女を抱く西野が優しく微笑む姿も見られた。
西野はブログで「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげて自信をもって出産に挑むことができました！本当にありがとうございました！！」と、応援してくれたファンへ感謝を伝えた。
この投稿に西野のブログには「出産おめでとうございます！」「幸せそうな4人の家族写真見て嬉しいって思いました」「可愛いママさん、ずーっと応援してます」と、たくさんのファンからのお祝いのコメントが寄せられている。
西野は最後に「2人のママになれてとても幸せです 4人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです」と結んだ。
※西野 未姫が出産を報告した投稿（西野未姫アメーバオフィシャルブログより）
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