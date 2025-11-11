 俳優・仲代達矢さんが死去......日本アカデミー賞協会が追悼 | RBB TODAY
俳優・仲代達矢さんが死去......日本アカデミー賞協会が追悼

仲代達矢さん(Photo by VCG/VCG via Getty Images)
  • 仲代達矢さん(Photo by VCG/VCG via Getty Images)

　11日、日本アカデミー賞協会が公式Xを更新。92歳で亡くなった俳優・仲代達矢さんの訃報を受け、追悼の意を記した。

　同協会は「俳優の仲代達矢さんが逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。55年に俳優座に入団後、56年「火の鳥」で映画デビュー。「人間の條件」「用心棒」「椿三十郎」など数々の名作に出演されました。『無名塾』を主宰。生涯現役で日本の映画界、演劇界を牽引されました。」とコメントを添えて、仲代さんの写真を投稿し、その功績を偲んだ。

　仲代さんは、映画『人間の條件』や黒澤明さん監督作『影武者』などで主演を務め、その卓越した演技力で国内外から高い評価を受けた。2015年には文化勲章を受章している。

　1952年に俳優座養成所に入り、舞台俳優として活動を開始。その後、映画界に進出した。1959年から公開された小林正樹さん監督の大作『人間の條件』では主人公・梶を演じた。黒澤明さんの監督作品にも常連として出演し、『用心棒』『椿三十郎』では三船敏郎さんのライバル役として鮮烈な印象を残したほか、『影武者』『乱』では主役を務めた。

　1975年には俳優養成所「無名塾（むめいじゅく）」を設立。妻であり俳優であった故・宮崎恭子さんと共に、役所広司をはじめ多くの実力派俳優を世に送り出し、後進の指導にも尽力した。晩年まで精力的に活動を続けていた。

※仲代達矢さん、死去を発表した投稿（日本アカデミー賞協会公式Xより）


《平木昌宏》

