女優・吉行和子さん、肺炎のため死去　享年90 | RBB TODAY

2日、女優・エッセイストの吉行和子さんが肺炎のため90歳で亡くなった。8日に所属事務所テアトル・ド・ポッシュが公式サイトに訃報を掲載した。

同事務所は「弊社所属の吉行和子が9月2日未明 肺炎のため 永眠いたしました 享年90」と報告。続けて「故人の遺志により 葬儀は近親者のみで執り行いました ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに 吉行和子が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と伝えた。

吉行さんは1935年8月9日、東京生まれ。女子学院高卒後に劇団民藝へ。1957年に舞台『アンネの日記』で主演デビュー、映画は1955年『由起子』から。1959年に日活と契約し『にあんちゃん』『才女気質』で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞した。1969年にフリー転身、1978年大島渚監督『愛の亡霊』で日本アカデミー賞優秀主演女優賞。以後『御法度』『折り梅』『おくりびと』『東京家族』、ドラマ『3年B組金八先生』『ふぞろいの林檎たち』など。

近年は『崖の上のポニョ』『思い出のマーニー』の声も担当し、エッセイで日本エッセイストクラブ賞。父は作家の吉行エイスケ、母はNHK連続テレビ小説『あぐり』のモデルとなった美容師・吉行あぐり。兄は作家の吉行淳之介、妹は詩人の吉行理恵。