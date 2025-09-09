 女優・吉行和子さん、肺炎のため死去　享年90 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

女優・吉行和子さん、肺炎のため死去　享年90

エンタメ その他
注目記事
吉行和子さん(Photo by Sports Nippon/Getty Images)
  • 吉行和子さん(Photo by Sports Nippon/Getty Images)

吉行和子がなでなでした橋爪功の脚 | RBB TODAY
画像
映画『家族はつらいよ』公開を記念して、主演の橋爪功、吉行和子が3月20日（日）、撮影が行われた東急田園都市線沿いの映画館での舞台挨拶を実施。交通混雑もあって、電車で移動し、撮影の思い出や山田洋次監督の演出について語った。…
https://www.rbbtoday.com/article/2016/03/21/140770.html続きを読む »

　2日、女優・エッセイストの吉行和子さんが肺炎のため90歳で亡くなった。8日に所属事務所テアトル・ド・ポッシュが公式サイトに訃報を掲載した。

　同事務所は「弊社所属の吉行和子が9月2日未明　肺炎のため　永眠いたしました　享年90」と報告。続けて「故人の遺志により 葬儀は近親者のみで執り行いました　ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに　吉行和子が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と伝えた。

　吉行さんは1935年8月9日、東京生まれ。女子学院高卒後に劇団民藝へ。1957年に舞台『アンネの日記』で主演デビュー、映画は1955年『由起子』から。1959年に日活と契約し『にあんちゃん』『才女気質』で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞した。1969年にフリー転身、1978年大島渚監督『愛の亡霊』で日本アカデミー賞優秀主演女優賞。以後『御法度』『折り梅』『おくりびと』『東京家族』、ドラマ『3年B組金八先生』『ふぞろいの林檎たち』など。

　近年は『崖の上のポニョ』『思い出のマーニー』の声も担当し、エッセイで日本エッセイストクラブ賞。父は作家の吉行エイスケ、母はNHK連続テレビ小説『あぐり』のモデルとなった美容師・吉行あぐり。兄は作家の吉行淳之介、妹は詩人の吉行理恵。


そしていま、一人になった
￥1,870
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
吉行和子・冨士眞奈美 おんなふたり 奥の細道 迷い道
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

死去、葬儀、追悼

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top