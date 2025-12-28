【2025振り返り】1位を制覇中！SEVENTEEN、10周年記念作で証明した“最強グループ”の名にふさわしい貫禄 | RBB TODAY

さまざまな出来事があった2025年も残り数日。日本のみならず、お隣・韓国でも芸能界を中心に明るい話題から衝撃的な出来事まで、多種多様なニュースが駆け巡った。

スポーツソウル日本版編集部では、2025年の韓国芸能界を象徴する出来事を振り返るニュースを選出。スターの活躍や心温まる話題はもちろん、社会的な波紋を広げた事件・騒動まで、この1年を象徴するニュースを改めて整理してみた。

◇

デビュー10周年を迎えたSEVENTEENが、音源・アルバムの両チャートを席巻し、華やかな節目を飾っている。

SEVENTEENは5月26日18時、5枚目となるフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』をリリース。タイトル曲『THUNDER』は、公開直後にMelon「トップ100」チャートで7位にランクインし、着実に順位を上げていった。

そして27日午前0時、ついに1位を獲得。変動の少ない“コンクリートチャート”と呼ばれるこのランキングを一気に突き抜け、K-POPトップグループとしての底力を見せつけた。

好調なのはタイトル曲だけではない。

『Bad Influence(prod. Pharrell Williams)』や『HBD』をはじめ、計6曲がトップ10に入り、ソロ曲10曲もすべてが30位圏内にランクインするなど、アルバム全体にわたって圧倒的な支持を集めている。

フィジカルセールスでも驚異的な記録を打ち立てた。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

HANTEOチャートによると、『HAPPY BURSTDAY』は発売初日に226万9401枚を売り上げ、日間アルバムチャートで1位を獲得。音源と音盤の両面でチャートを席巻する結果となった。

グローバルでもSEVENTEENの勢いは止まらない。

iTunes「トップアルバム」チャートでは世界15地域で1位、「ワールドワイドiTunesアルバム」チャートでも首位に。タイトル曲『THUNDER』は「トップソング」チャートで世界13地域で1位を記録し、「ワールドワイドiTunesソング」では7位、「ヨーロピアンiTunesアルバム」では2位にランクイン。さらに、日本のLINE MUSIC「アルバムTOP100」や中国のQQミュージック「デジタルベストセラーアルバム」総合部門でも1位を獲得するなど、圧倒的なグローバル人気を見せつけた。

ミュージックビデオも大きな注目を集めている。

情熱的な再誕生パーティーを描いた『THUNDER』のMVは、公開直後から再生回数を急伸させ、YouTube韓国「人気急上昇ミュージックビデオ」ランキングで2位に。カナダ、アメリカ、イギリス、シンガポール、タイなど、世界各国の急上昇ランキングでも上位を占め、グローバルな関心の高さを証明した。

SEVENTEENは今後も多彩なコンテンツでファンとの交流を深めていく予定だ。

5月29日にはMnetの音楽番組『M COUNTDOWN』を皮切りに、各種音楽番組での活動を開始。これに先立ち、5月28日には自社コンテンツ『GOING SEVENTEEN』のカムバックスペシャル第2弾が公開される。

さらに6月2日からは、ナ・ヨンソクPDとタッグを組んだリアリティ番組『ナナ民宿（NANA bnb with SEVENTEEN）』がWeverse、韓国のtvN、Disney+で配信開始予定。日本ではLeminoを通じて、毎週月曜日に公開される。

（画像＝SEVENTEEN公式X）『NANA bnb with SEVENTEEN』スケジュール

10周年となったSEVENTEEN。勢いを増していく一方の彼らからますます目が離せない。

