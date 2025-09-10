平野ノラ、吉行和子さんを追悼...来年公開予定の映画で初共演「大根役者ぶりにダメ出しをしていただきたかった」 | RBB TODAY

お笑いタレントの平野ノラが10日、アメーバオフィシャルブログを更新。2日、肺炎のため都内の病院で90歳で亡くなった、俳優の吉行和子さんを悼んだ。

来年に公開予定の映画「あなたの息子ひき出します！」で吉行さんと共演した平野。「吉行和子さん」と題してブログを更新すると、「映画『あなたの息子ひき出します！』ではじめてご一緒させていただきました」と切り出し、「大女優の存在感とオーラに圧倒されながら、緊張する私に吉行さんから声をかけていただき、現場の空気が一気に柔らかくなりました」と吉行さん、女優の宮澤美保とのオフショットとともに、感謝した。

さらに「カットがかかると、とても柔らかくチャーミングな笑顔を見せてくださった吉行さんのお姿がとても印象に残っております」と撮影時の吉行さんの様子を振り返りながら、「間もなく映画が完成するというタイミングでした。叶う事なら映画を一緒に拝見させていただき、私の華麗なる大根役者ぶりにダメ出しをしていただきたかったです」とユーモアを交えながら、映画が完成する前に吉行さんが旅立ったことを惜しんだ。

最後は「最後の最後まで吉行さんが大女優としての生涯をまっとうされた姿、一挙手一投足を拝見できた体験が宝物です。ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。平野ノラ」と別れの言葉をつづり、ブログを締めくくった。

※平野ノラのアメブロ『吉行和子さん』追悼の投稿