ビリー・バンバン兄・菅原孝さんが81歳で死去　所属事務所が発表 | RBB TODAY

 ビリー・バンバン兄・菅原孝さんが81歳で死去　所属事務所が発表
ビリー・バンバン兄・菅原孝さんが81歳で死去　所属事務所が発表

ビリー・バンバン 菅原孝さん
  • ビリー・バンバン 菅原孝さん
  • ビリー・バンバン アーティスト写真

　9月11日午後4時34分、ビリー・バンバンの兄・菅原孝さんが肺炎のため、都内病院で永眠した。享年81歳だった。

　24日、所属事務所のハブ・マーシーは「2025年9月11日(木) 午後4時34分に肺炎の為、都内病院にて永眠致しました」と菅原孝さんの訃報を発表。遺族の希望により葬儀は近親者のみで執り行われ、喪主は妻の菅原けい子さんが務めた。お別れの会については決まり次第お知らせされる。

ビリー・バンバン アーティスト写真

　弟の菅原進はコメントを発表し「兄の孝と一緒に1969年のデビューから56年間、共に歩んでまいりました。誠実で優しく、思いやりがあり、真面目な兄でした。日が経つにつれて、兄の歩んできた人生を深く深く感じています。ファン・関係者の皆様には、今までビリー・バンバンを応援して頂き、心より御礼申し上げます。本当に偉大な兄でした。兄貴、ありがとう」とコメントした。

　菅原孝さんは1944年8月7日、東京都生まれ。慶應義塾大学卒。弟の菅原進と兄弟デュオ「ビリー・バンバン」を結成し、1969年「白いブランコ」でデビュー。1972年には「さよならをするために」などのヒット曲をリリースし、同年のNHK紅白歌合戦に初出場した。1976年に解散後、1984年に再結成。以降、麦焼酎『いいちこ』のCMソングや2007年発表の「また君に恋してる」は坂本冬美のカバーでも知られる。

《アルファ村上》

