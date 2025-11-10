2014年朝ドラ『マッサン』12月22日から再放送決定！ 主演・玉山鉄二「私の一生の宝物です」　 | RBB TODAY

2014年に放送された連続テレビ小説『マッサン』（NHK総合）が、12月22日より再放送される。放送は毎週月曜日から金曜日の午後0時30分～午後0時45分で、全150回。NHK ONE（新NHKプラス）での同時・見逃し配信も予定されている。

2014年度後期放送の連続テレビ小説『マッサン』（C）NHK

同作は、ウイスキーづくりに目覚めたマッサンこと亀山政春（玉山鉄二）と、母国スコットランドを離れて来日した妻・エリー（シャーロット・ケイト・フォックス）の物語。単身スコットランドに渡りウイスキー醸造技術を学んだ政春が 、そこで出会い恋に落ちたエリーと 、国産初のウイスキー誕生を夢見て奮闘。次々と試練が待ち受ける激動の時代を、夫婦の絆でまっすぐに生きる愛と冒険の物語だ。

共演には、相武紗季、八嶋智人、早見あかり、西田尚美、濱田マリ、江口のりこ、風間杜夫、泉ピン子、堤真一らが名を連ねる。

玉山鉄二

主人公・亀山政春役を演じた玉山鉄二は、再放送決定について「『マッサン』が再放送されます！ あの時のことを振り返ると、私の人生において激動の1年でした 。11年経った今でも、街で『マッサン！』と声をかけて頂けたり 。その度に素晴らしい作品に巡り合えたと実感しています 。私の身体の半分はマッサンなのかもしれません(笑) シャーロットと描いた、笑い、泣き、苦しみ、苛立ち、そんな夫婦愛を楽しんで頂けたら幸いです 。私とシャーロットの夫婦を支えてくださった、共演者の皆様、スタッフの皆様、マッサンファンの皆様、マッサン夫婦に大きな愛をくださり本当にありがとうございました 。私の一生の宝物です 。是非是非、ご覧になってください。」とコメントを寄せた。