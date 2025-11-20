松重豊主演『孤独のグルメ2025大晦日SP』放送決定！5年ぶりの生放送も実施 | RBB TODAY

テレビ東京で人気グルメドキュメンタリードラマ「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」の放送が決定した。同番組は2025年12月31日（水）夜9時55分から11時30分まで放送される。今年で9年連続の放送となり、日本の年末恒例番組の一つとして定着している。

輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す至福の時間を描いた同作品。主演の松重豊が井之頭五郎役を13年にわたり演じ続けている。

今年1月には松重が自ら監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』が公開され、国内興行収入10億円突破の大ヒットを記録。韓国、中国、台湾、シンガポール、香港とアジア諸国でも公開され、国境を越えて多くの方々の胃袋と心を掴んだ。

今年の大晦日スペシャルでは、大晦日のイベントで配られるとある食材集めを任された（無茶ぶりされた）五郎が、小さな相棒とともに東日本を走り回る。昨年放送した「孤独のグルメ2024大晦日スペシャル 太平洋から日本海 五郎、北へ あの人たちの所まで。」では横浜から長野、そして石川能登まで赴くことになった五郎だったが、今年はどんな物語が大晦日に繰り広げられるのか注目される。

今年は5年ぶりの生放送（一部）も決定。2017年成田山・2018年柴又、さらに2020年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど過去3回、さまざまな場所で一部生放送にチャレンジしてきた。5年ぶりの生放送は一体どこから放送されるのか、2025年を締めくくる井之頭五郎の【食べ納め】はどうなってしまうのか注目が集まる。

真冬の満腹セット

また、『劇映画 孤独のグルメ』より井之頭五郎のフィギュアが2026年9月に発売されることが決定。2025年11月21日（金）正午12時より事前予約が開始となる。商品名は「figma 井之頭五郎 松重 豊ver. リニューアル版 懐かしの定食屋セット／真冬の満腹セット」で、全高約165mm。

同番組は12月31日（水）夜9時55分から11時30分まで、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送で放送される。放送終了後からは動画配信サービス「Lemino」（予定）「U-NEXT」にて見放題配信、広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信も行われる。