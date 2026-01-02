韓国で変わらぬ人気！美人ゴルファーのアン・ソヒョン、スポーツクリームの新モデルに就任 | RBB TODAY

韓国の女子プロゴルファー、アン・ソヒョンがスポーツクリームのモデルに起用された。

アン・ソヒョンは最近、ナノテクノロジーを基盤とする韓国のビューティー・ヘルスケア企業「NAOVELLE」とスポンサー契約を締結した。

NAOVELLEは有効成分を超微細なナノリポソーム形態で具現する技術を保有したビューティ・ヘルスケア企業だ。従来の化粧品では具現が難しい成分を活用し、皮膚科学とナノ技術を融合したプラットフォームへと事業を拡大している。

（写真＝ネクストスポーツ）NAOVELLEのファン・ジウォン代表（左）、アン・ソヒョン

今回の契約により、アン・ソヒョンはNAOVELLEが展開する機能性スポーツ・関節ケア製品「B:Activ ナノ関節スポーツクリーム」の広報モデルを務める。モデルとしてトレーニングやラウンドの現場で実際に製品を使用しながら、効能やブランドメッセージを発信していくという。

「B:Activ ナノ関節スポーツクリーム」は関節や筋肉部位にアプローチする成分を効率的に届ける点を特徴とし、関節の負担と筋肉疲労の回復に役立つ高機能製品だというのがサポートする高機能アイテムだというのがメーカー側の主張だ。

（写真＝ネクストスポーツ）アン・ソヒョン

アン・ソヒョンはスポンサー契約に際し、「選手にとって関節や筋肉のケアは、パフォーマンスに直結する重要な要素だ。実際に使ってみて、運動後の回復やコンディション管理に役立つと感じた。競技者だけでなく、日常的に体を動かす方にもおすすめしたい」とコメントしている。

男性ファンからも高い支持を集めるアン・ソヒョンとの協業について、NAOVELLEのファン・ジウォン代表は「ナノ技術は、最終的に“体感できる効果”で証明されるものだ。プロアスリートであるアン・ソヒョン選手との協業を通じて、B:Activラインの信頼性と現場性を高め、スポーツ・関節ケア市場に新たな基準を提示したい」と自信をのぞかせていた。

◇アン・ソヒョン プロフィール

1995年4月16日生まれ。身長167cm。幼い頃はピアニストを夢見ていたが、父親にゴルフ練習場へと連れられたのをきっかけに、小学5年生からゴルフを始める。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。優れた美貌と圧巻のスタイルで、韓国のみならず日本でも注目を集めている。

