映画『踊る大捜査線』最新作がクランクアップ！「来年の秋が楽しみ」と反響続々 | RBB TODAY

12月29日、映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の公式Xが投稿を更新し、クランクアップを迎えたことを報告した。

同作は「踊る大捜査線」シリーズの最新映画で主演は再び織田裕二（青島俊作役）が務める。2012年公開の『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』以来の流れを受け継ぐ作品として、2026年秋の公開が予定されている。撮影は2025年10月より開始された。

今回の投稿では主演の織田が笑顔で花束を持っている写真とともに「本日12月29日、 本広組、無事クランクアップしました」と報告。続けて「織田裕二さんをはじめとする キャスト・スタッフのみなさま、 お疲れ様でした！ そして、エキストラのみなさま、 撮影にご協力頂きましたみなさま、 本当にありがとうございました」と感謝を述べた。

この投稿にXでは「新作待ち遠しい」「クランクアップ本当にお疲れ様でした」「青島にまた会えるの嬉しいです」「織田さんだ～！今日無事にクランクアップしたんですね本当にお疲れ様でした」「今から来年の秋が楽しみです」といった声が寄せられている。

