【Netflix 1月ラインナップ】木村拓哉主演『教場』映画版の独占配信も！全24作品が公開へ | RBB TODAY

Netflixの2026年1月配信ラインナップが公開された。ついに完結編となる『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』をはじめ、『ブリジャートン家: シーズン4』、神尾葉子が原作・キャラクター原案・脚本を手がける『プリズム輪舞曲』、キム・ソンホとコ・ユンジョンが共演する『恋の通訳、できますか?』などシリーズ作品が配信される。

映画では、マット・デイモンとベン・アフレック主演のサスペンスアクション『Rip/リップ』、音楽アニメーション企画『超かぐや姫！』などが配信予定。さらにリアリティ番組では『ボーイフレンド: シーズン2』や『脱出おひとり島: シーズン5』も新シーズンが控えるほか、木村拓哉主演のドラマ『教場』シリーズの集大成となる映画版2部作・前編『映画「教場 Reunion」』が独占配信される。

シリーズ（ドラマ／コメディ／スリラー等）

■『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』フィナーレ：2026年1月1日独占配信

『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

メガヒット・シリーズがついに完結。ホーキンスの仲間たちは友情と勇気で団結し、最終決戦へ向かう。VOL 1（第1～4話）配信中、VOL 2（第5～7話）は2025年12月26日（金）配信、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）10時より配信。

■『ブリジャートン家: シーズン4』2026年1月29日独占配信

『ブリジャートン家：シーズン4』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

ロマンスドラマがシーズン4へ。独身生活を満喫していた次男ベネディクトは仮面舞踏会で謎めいた女性と出会い、思いがけない恋の渦に巻き込まれていく。

■『恋の通訳、できますか?』2026年1月16日独占配信

『恋の通訳、できますか?』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

キム・ソンホ、コ・ユンジョン共演のロマンチックコメディ。一流の通訳者チュ・ホジンは国際派人気女優チャ・ムフィの通訳を務めることになり、予測不可能な恋の嵐に巻き込まれていく。日本から福士蒼汰の出演も話題。

■『アガサ・クリスティのセブンダイヤルズ』2026年1月15日独占配信

『アガサ・クリスティのセブンダイヤルズ』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

アガサ・クリスティー原作のミステリー。1925年、豪邸で開かれたパーティーで起きた恐ろしい事件をきっかけに、好奇心旺盛で行動力あふれるレディ・アイリーン・“バンドル”・ブレントが謎の真相に迫っていく。

■『彼の真実、彼女の嘘』2026年1月8日独占配信

『彼の真実、彼女の嘘』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

テッサ・トンプソン、ジョン・バーンサル共演のミステリー。元ニュースキャスターのアナは出身地の田舎町で起きた殺人事件の話を聞き、事件の真相を追い求める。

■『ランナウェイ』2026年1月1日独占配信

『ランナウェイ』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

ベストセラー小説原作のヒューマンドラマ。突然姿を消した娘ペイジを捜す父親のサイモンは、危険な裏社会へと足を踏み入れたことで人生を揺るがす事態に…。

■『罪過の地』2026年1月2日独占配信

『罪過の地』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

スウェーデン発の犯罪スリラー。田舎で起きた若者の失踪事件を追う刑事は、捜査を進めるうちに家族の固い絆と古くからの確執を知ることになる。

■『氷上に咲け』2026年1月22日独占配信

『氷上に咲け』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

カナダ発のスポーツラブロマンス。フィギュアスケート一家の伝統を受け継ぐ3姉妹がプレッシャーを乗り越え、パートナーとの恋に揺れながら世界選手権を目指す。

映画

■『Rip/リップ』2026年1月16日独占配信

『Rip_リップ』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

マット・デイモン、ベン・アフレック主演のサスペンスアクション。廃墟の隠れ家で数千万ドルもの現金を発見した警官たち。信頼は崩れ、誰もが信じられなくなっていく。

■『超かぐや姫！』2026年1月22日独占配信

『超かぐや姫！』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

日本最古の物語×豪華ボカロPが集結した音楽アニメーションプロジェクト。アニメーションクリエイター・山下清悟が贈る新時代の音楽アニメーション企画で、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』を舞台に、"歌"で繋がる少女たちの絆の物語が描かれる。

■『あなたとわたしの夏の旅』2026年1月9日独占配信

『あなたとわたしの夏の旅』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

ベストセラー小説原作のラブコメディ。毎年夏に旅をしていた親友のポピーとアレックスは音信不通となって数年後、2人で最後の旅へ出ることに…。

■『映画「教場 Reunion」』2026年1月1日独占配信

『映画「教場 Reunion」』©フジテレビジョン ©長岡弘樹／小学館© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

木村拓哉主演・同名ミステリー小説を映像化したテレビドラマ「教場」シリーズの集大成となる映画版2部作の前編。未来の警察官を育成する学校＝教場は、適性のない者をふるい落とす場でもある密室空間で、夢と希望と秘密を抱える生徒たちと、どんな些細な嘘も見抜くことのできる鬼教官・風間公親による真剣勝負が繰り広げられる。

■『でっちあげ ～殺人教師と呼ばれた男』2026年1月8日独占配信

『でっちあげ ～殺人教師と呼ばれた男』Ⓒ2025「でっちあげ」製作委員会 原作 福田ますみ『でっちあげ 福岡「殺人教師」事件の真相』（新潮文庫刊）© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

主演・綾野剛、監督・三池崇史。実際の事件を基に“殺人教師”と呼ばれた男の闘いを描く。

■『怪物』2026年1月1日配信

『怪物』©2023「怪物」製作委員会© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

監督・是枝裕和、脚本・坂元裕二が贈るヒューマンドラマ。子供同士のケンカがやがて大事になっていく。

■『百花』2026年1月1日配信

『百花』©2022「百花」製作委員会© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

菅田将暉、原田美枝子がW主演で演じる愛と記憶の物語。認知症を患った母とそれに向き合う息子の姿を描く。

■『フェラーリ』2026年1月1日配信

『フェラーリ』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

アダム・ドライバー主演、F1界の帝王と呼ばれたエンツォ・フェラーリの情熱と狂気を描く衝撃の実話。

■『マッチング』2026年1月5日配信

『マッチング』©2024『マッチング』製作委員会© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

土屋太鳳主演のサスペンススリラー。マッチングアプリによる出会いから始まる恐怖を描く。

■『笑いのカイブツ』2026年1月8日配信

『笑いのカイブツ』©2023「笑いのカイブツ」製作委員会© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

岡山天音、仲野太賀、菅田将暉ら出演で“伝説のハガキ職人”ツチヤタカユキの自伝的私小説を映画化。

■『違国日記』2026年1月8日配信

『違国日記』©2024 ヤマシタトモコ・祥伝社／「違国日記」製作委員会© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

新垣結衣主演のヒューマンドラマ。人見知りな女性小説家と同居生活することになった姪の奇妙な交流を描く。

ドキュメンタリー／リアリティ／その他

■『キッドナップ: エリザベス・スマート誘拐事件』2026年1月21日独占配信

『キッドナップ：エリザベス・スマート誘拐事件』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

2002年6月に14歳で誘拐され、約9か月後に救出されたエリザベス・スマート事件。犯人捜索に伴って巻き起こったメディアの騒動を追ったドキュメンタリー。

■『ボーイフレンド: シーズン2』2026年1月13日から4週連続独占配信

『ボーイフレンド：シーズン2』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

世界でも支持を集めた日本初、同性同士の恋愛リアリティショーがシーズン2へ。白銀の北海道でほどけていく想い、揺れる片思い、ふと溢れる本音。共同生活の中で交差する“恋と友情のあいだ”は、どんな物語を紡ぐのか。

■『アンロックド: 獄中の大実験: シーズン2』2026年1月7日独占配信

『アンロックド：獄中の大実験：シーズン2』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED. コピーライト:

斬新な実験を記録したリアリティ番組がシーズン2へ。監房が解錠され、看守がいなくなった拘置所で重罪犯たちは規則に従い、社会性を保つことはできるのか。

■『timelesz project -REAL-: VOL1』2026年1月9日独占配信

『timelesz project -REAL-_ VOL1』©STARTO ENTERTAINMENT.Inc.© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

8人体制として初のアリーナライブツアー、そして年末のドーム公演に臨む彼らの姿に密着する

■『プリズム輪舞曲』2026年1月15日独占配信

『プリズム輪舞曲』© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

「花より男子」の神尾葉子が原作・キャラクター原案・脚本を手がける青春ラブストーリー。1914年のロンドンを舞台に、画家を志す少女・一条院りりが天才画家の青年キット・チャーチと出会い、ライバル心を燃やす二人の間に思わぬ恋が芽生え始める。