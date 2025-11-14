 『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手発表！aespa、FRUITS ZIPPER、HANAら10組が初出場 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手発表！aespa、FRUITS ZIPPER、HANAら10組が初出場

エンタメ 音楽
注目記事
キービジュアル『第76回NHK紅白歌合戦』（C）NHK
  • キービジュアル『第76回NHK紅白歌合戦』（C）NHK
  • Rockon Social Club
  • 堺正章
  • 氷川きよし
  • 『第76回NHK紅白歌合戦』（C）NHK
  • 『第76回NHK紅白歌合戦』（C）NHK

　14日、12月31日午後7時20分から放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が発表された。

『第76回NHK紅白歌合戦』（C）NHK

　出場歌手は37組で、初出場は紅組が8組、白組が2組となった。これまでの対戦成績は、昨年の白組の勝利で、紅組34勝、白組41勝だ。 紅組の初出場は、アイナ・ジ・エンド、 幾田りら、 aespa、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、FRUITS ZIPPER、ハンバート ハンバートの8組。白組の初出場は&TEAM、M!LKの2組となった。今年は放送100年の節目を迎え、特別企画として堺正章と氷川きよしが出演する。

堺正章
Rockon Social Club

　堺正章は自身の歴史を振り返るヒット曲をメドレーで披露。また、MISIAとともにNHKラグビーテーマソNG「傷だらけの王者」で2023年の紅白に出演したロックバンドのRockon Social Clubも再び出演し、堺とライブで共演している縁から、一緒に本企画を盛り上げる。

氷川きよし

　 氷川きよしは昨年の紅白で復活のステージを飾っており、今回で通算25回目の出場となる。 今回は放送の歴史を彩った先達の名曲をカバーする予定だ。

　今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。 円や円環をモチーフにしたキービジュアルを、大阪・関西万博でクリエイティブディレクター・アートディレクターを務めた引地耕太が手がけた。 また、NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信、らじる★らじるで同時・聴き逃し配信も行われる。

※NHK紅白歌合戦出場者一覧


NHK『紅白歌合戦』司会者発表！綾瀬はるか、今田美桜、有吉弘行、鈴木奈穂子アナが務める | RBB TODAY
画像
綾瀬はるか、有吉、今田、美穂アナが司会。今年は「つなぐ、つながる、大みそか。」テーマで、豪華な顔ぶれが大みそかを盛り上げる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/14/238048.html続きを読む »

綾瀬はるか、素肌美人な秋メイクで約2年ぶりの『美的』 | RBB TODAY
画像
21日発売の『美的』11月号（小学館）に、女優・綾瀬はるかが登場。素肌美人な秋メイクで、2パターンの表紙を飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/13/223045.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_1JQ46WHY続きを読む »

紅白歌合戦　ウラ話
￥1,760
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
紅白歌合戦　ウラ話
￥1,760
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
第75回 NHK 紅白歌合戦
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

NHK紅白歌合戦

NHK（日本放送協会）

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top