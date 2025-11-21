森田望智、NHK27年春朝ドラ『巡るスワン』主演抜てきに「本当にびっくり」「驚きました」 | RBB TODAY

21日、NHKが2027年度前期 連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」制作発表・主演会見を実施した。同作は刑事に憧れて警察官になった女性が、生活安全課に配属されて地味な業務に取り組む姿を描くヒューマンコメディーだ。脚本はバカリズムが担当し、主演は森田望智が務める。今回、制作発表に際し、バカリズムや森田がコメントを発表した。

2027年度前期連続テレビ小説「巡(まわ)るスワン」の制作発表・主演会見(C)NHK

バカリズムは「今回は警察署が舞台なのですが、よくドラマの題材にされている刑事課などではなくて、生活安全課という部署です。生活安全課というのは、いままでほとんどドラマの題材になったことがないらしく、なぜかと聞くと警察署の中で唯一、事件を未然に防ぐ部署なのでドラマになるような事件が起こりづらい、起こらないことが成果だからということで、僕はそこに魅力を感じて、生活安全課を舞台にドラマを書かせていただくことになりました」とコメント。

森田望智は「朝ドラという大きな歴史の中のバトンの1つをお預かりさせていただくことをすごく光栄に思っております。主演を務めることについて、本当にびっくりな気持ちで。最初驚きました。作品については、日常にすごく溶け込むような朝ドラになるのではないかなと思っています。当たり前の日常を毎日それとなく頑張っていて、すごく共感性のある主人公だな、私に近いかもしれないなと思いました」と語った。

制作統括の桑野智宏氏は「『あー、おもしろかった』『来週が楽しみだね』とあるドラマを見たあと、私の家族の口から出てきた言葉です。そう言ったあとそれぞれが家事や宿題に向かう姿は、ドラマを見る前より元気になっているように見えました。そのドラマこそ、バカリズムさん脚本の『ブラッシュアップライフ』でした。いつか連続テレビ小説を制作するときには、朝からそんな言葉が出てくるドラマを作りたいと思い続けてきたので、今回バカリズムさんに脚本を引き受けて頂けて心からうれしく思っています」とコメントした。

同作は2027年春に放送予定で、2026年秋にクランクイン予定。