ワーナー、今年いっぱいで日本での劇場配給を終了！ | RBB TODAY

8日、ワーナー・ブラザース・ジャパン合同会社が2025年12月31日をもって日本での劇場配給業務を終了する。同社の日本での歴史は1925年(大正14年)の設立から始まり、ちょうど100年となる。この節目を迎えるにあたり、メモリアルイベント「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」が12月15日から開催される。

「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」：入場者特典

同社はこれまでに、日本中で社会現象を巻き起こした『ハリー・ポッター』シリーズ、アメコミ映画の歴史を変えたクリストファー・ノーラン監督の『ダークナイト』シリーズ、映画の新たな可能性を切り開いた『マトリックス』シリーズ、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』、クリント・イーストウッド監督の『グラン・トリノ』といった革新的な洋画作品を劇場公開してきた。

© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC. All Rights Reserved.

© 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

HARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © J. K. Rowling. © 2001 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

邦画作品においては『るろうに剣心』シリーズ、『銀魂』実写版といった大ヒット作品を通じて、日本映画市場の可能性を広げる一翼を担った 。2025年は『マインクラフト／ザ・ムービー』『F1/エフワン』『スーパーマン』等の洋画作品、『はたらく細胞』『フロントライン』『近畿地方のある場所について』『爆弾』等の邦画作品、計7作品で興行収入10億円を超える大ヒットを記録した。

© 和月伸宏/集英社 © 2012 「るろうに剣心」製作委員会

© 空知英秋／集英社 © 2017 映画「銀魂」製作委員会

今回のメモリアル上映イベントでは、珠玉の13タイトルを、12月15日から12月23日の9日間にわたり、東京・丸の内ピカデリーと大阪・なんばパークスシネマの2劇場にて特別上映する。上映作品は『燃えよドラゴン 劇場公開版』『ブレードランナー ファイナル・カット』『ボディガード』『マトリックス』『ハリー・ポッターと賢者の石（吹替版）』『ダークナイト』『グラン・トリノ』『インセプション』『るろうに剣心』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『マイ・インターン』『銀魂実写版』『IT／イット “それ”が見えたら終わり。』の13作品となっている。

Enter the Dragon © 1973, Renewed © 2001, Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

料金は一般・シニア・大学生が1,500円、高校生以下・障害者手帳提示で1,000円。特別興行のためサービスデー、その他各種割引は適用外となる 。劇場入場者特典として特製ポストカードが全員にプレゼントされる。