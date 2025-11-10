 元SKE48・須田亜香里のチャーミングな部屋着姿も収録！2026年カレンダーが12月に発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

元SKE48・須田亜香里のチャーミングな部屋着姿も収録！2026年カレンダーが12月に発売決定

エンタメ その他
注目記事
『須田亜香里2026年カレンダー』Ⓒ熊木 優／講談社
  • 『須田亜香里2026年カレンダー』Ⓒ熊木 優／講談社
  • 『須田亜香里2026年カレンダー』Ⓒ熊木 優／講談社
  • 『須田亜香里2026年カレンダー』Ⓒ熊木 優／講談社

　12月17日、元SKE48『須田亜香里2026年カレンダー』（講談社）が発売される。

『須田亜香里2026年カレンダー』Ⓒ熊木 優／講談社

　須田は愛知県出身の34歳。2009年にSKE48第3期生としてメンバーに加入し、2016年の選抜総選挙から3年連続「神セブン」に選ばれる。握手会での神対応ぶりから「握手会の女王」とも称された。2022年秋にグループを卒業し、現在はラジオやバラエティ番組などマルチに活躍中。2025年公開の映画『男神』では男勝りな建設会社の社長令嬢というキャラクターを熱演した。

　同作は、ベトナムのダナンとホイアンで撮影された完全撮り下ろし作品だ。美しい海や自然が広がるリゾート地ダナンと、ノスタルジックな古都の面影を残す観光都市ホイアンでの撮影が行われた。

『須田亜香里2026年カレンダー』Ⓒ熊木 優／講談社

　チャーミングな水着姿やリラックスモードな部屋着姿、そして須田本人がアイデアを出した数々の衣装など、普段は見ることのできないさまざまな姿を収録している。

　発売記念イベントも開催。12月20日に東京・六本木の蔦屋書店、12月27日に名古屋・星野書店近鉄パッセ店、2026年1月10日に大阪・梅田の蔦屋書店で実施予定となっている。

　須田は「人生初のベトナム旅行。ロケではなく、もはや旅行でした（笑）ベトナムらしいナイトマーケット、広い海と空、歴史が残る建造物、贅沢なヴィラなど。それぞれの色とりどりなシチュエーションの中で、なりたい自分にしていただきました。撮影中に食べたフォーが絶品だったので、そのカットが何月に皆様に楽しんでいただけるのか、楽しみです。そして、とにかく食べ物が美味しくてモリモリ食べていたので、人生最大に腹筋が消滅している作品となっております（笑）ファンの皆様からもリクエストの多かった卓上カレンダー。喜んでいただけますように」とコメントした。


須田亜香里、初めてATMから出金したのは「30歳過ぎてから」 | RBB TODAY
画像
須田亜香里は30歳過ぎて初めてATMから引き出し、親の過保護により自立が遅れたと語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/20/235266.html続きを読む »

元SKE48・須田亜香里、1日警察署長に就任！可愛すぎる制服姿を披露 | RBB TODAY
画像
元SKE48の須田亜香里が一日警察署長の活動写真をインスタに投稿し、交通安全や警察活動の重要性を伝えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/08/237805.html続きを読む »

須田亜香里カレンダー 2026.1‐2026.12
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
須田亜香里フォトエッセイ「がんこ」
￥1,359
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top