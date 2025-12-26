「にゃんこスター」スーパー3助、8ヵ月で離婚 | RBB TODAY

お笑いコンビ・にゃんこスターのスーパー3助が25日、お笑いタレント・みなみかわの事務所が運営するYouTubeチャンネル『NANSE channel』の動画に出演。離婚していたことを明かした。

3助が出演したのは、『【重大報告】第131回復讐ラジオ～名探偵津田、M-1、3助離婚の回～』と題された動画。今年3月に一般女性との結婚を結婚したことを発表していた3助。動画冒頭、みなみかわとM-1グランプリの感想を語り合う中で、3助が「いやそんなことより、ちょっと僕離婚したんです」と突然切り出した。続けて「2ヶ月前に。しかも」と、すでに離婚から時間が経っていることを打ち明けた。

共演するみなみかわから実質的な結婚期間を問われると、3助は「リアルに言うと、別居は早くにしてたんで」と告白。みなみかわが「夫婦だなって認識して一緒に住んでたのは何ヶ月か教えてください」と切り込むと、3助は「半年…もない。5ヶ月」と、スピード離婚だったことを明かした。なお、3助は25日に自身のXで実際の結婚期間について「細かくいうと約8ヶ月で離婚しています！」と明かしている。

離婚の理由については「奥さんも一般の方なんで、すごい深い内容とかあんまない」としつつ、「お互い浮気したり不倫したりとか全くなくて、ただ結婚ってなったらちょっと違った」と振り返った。さらに「カップルだったら良かったんですけど、いざお互いの生活を見つめ合ったらなんか違った」と説明し、最終的には「シンプルに振られた」と語っている。

※「にゃんこスター」スーパー3助、8ヶ月で離婚を報告した動画（『NANSE channel』より）