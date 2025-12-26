 大原優乃、白石聖とのクリスマスショット公開！ファン「ガールガン蘇る！」 | RBB TODAY
大原優乃、白石聖とのクリスマスショット公開！ファン「ガールガン蘇る！」

大原優乃【写真：竹内みちまろ】
  • 大原優乃【写真：竹内みちまろ】

　24日、女優の大原優乃が自身の公式インスタグラムを更新し、女優の白石聖とのクリスマスデートの様子を公開した。

　2021年に放送されたドラマ『ガールガンレディ』（MBS・TBS系）で共演した白石と大原。作中では“ガールガン”を巡る戦いに身を投じる女子高生たちを描いた。同作は　女子高生達が学校を舞台に、“プラモデルの銃”を使って生き残りをかけた壮絶なバトル「ガールガンファイト」を繰り広げる特撮ドラマ。白石は主人公の立花小春役を、大原は擬人化プラモデルの司令塔「アリス」役を演じた。

　この日、大原が投稿した写真には、美しいイルミネーションが輝く並木道を背景に、二人が全身を使って喜びを表現する姿が写し出されている。厚手のコートとマフラーで暖かく装った大原と白石は、頭の上で互いの腕を大きく曲げてハートマークを作り、冬の寒さを吹き飛ばすような満面の笑みを浮かべている。さらに、手で作ったハートマークのフレームの中から、二人が茶目っ気たっぷりに顔を覗かせている構図の写真も公開。遊び心あふれる一枚から、仲睦まじい様子が伝わってくる。

　大原は「Merry Christmas　聖ちゃんとデートしたよ」と報告。「イルミネーションに負けないキラキラな聖ちゃんを独り占めさせていただきました」とつづり、特別な夜を満喫した様子を伝えた。また、「定期的に会っているけど、久々にちゃんと写真撮れた！嬉しい！」と明かし、プライベートでも親交が続いている仲の良さをのぞかせた。最後は「皆様も素敵なクリスマスを」とファンへ向けてメッセージを送っている。

　ドラマ終了後も続く二人の変わらぬ絆に、コメント欄には「ガールガン復活ですね！素敵なクリスマスを」「ガールガン蘇る！」「小春&アリスコンビ可愛い」「４年経った今でも仲良しなの嬉しいです 最高のクリスマスを楽しんでね」などの声が寄せられている。

※大原優乃、白石聖とのクリスマスショット投稿（大原優乃の公式インスタグラムより）


《平木昌宏》

