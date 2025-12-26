「冬も出していくよーーー」久間田琳加、美脚全開のミニ丈ファッションで表参道を闊歩 | RBB TODAY

モデルで女優の久間田琳加が12月11日、自身の公式インスタグラムを更新。美脚が映えるミニ丈ファッションで表参道を闊歩する姿を公開した。

久間田琳加（写真は久間田琳加の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、「冬も出してくよーーー」とコメントとともに冬らしい装いの“美脚コーデ”を披露した久間田。久間田の代名詞ともいえるミニ丈スタイルは、「りんか丈」と呼ばれ、ファンの間でも親しまれている。投稿された写真では、チェック柄のトレンチコートを主役に、黒のミニ丈ボトムスを合わせたスタイルで、表参道の街並みを颯爽と歩く姿が収められている。足元は黒の厚底ブーツで引き締め、手には白のファーバッグを合わせて季節感をプラス。街中で振り返りざまに見せる笑顔や、青いカップを手にしたリラックスした表情も印象的だ。

この投稿にファンからは「冬私服のりんか丈似合いすぎてる」「ホント可愛くて脚も長くて綺麗で素敵です」「私服りんか丈かわいい！冬服投稿ありがとう」「やっぱ素敵なりんか丈！とっても可愛いよ」など、絶賛の声が相次いでいる。