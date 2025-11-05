人気の“クリスピーチキン”から“骨付鳥ひな”まで！がブリチキン。、クリスマス限定「がブリマスBOX」本日より予約受付開始 | RBB TODAY

がブリチキン。は、毎年大好評のクリスマス限定メニュー「がブリマスBOX」の予約受付を11月5日から開始した。

今年はザクザク衣が人気の「クリスピーチキン」に加え、がブリチキン。の看板メニュー「骨付鳥ひな」がメインとなった豪華仕様で登場する。

がブリマスBOX

メインをはじめ、BOXサイズに応じて「骨付きフランク」や「鶏生ハムサラダ」などのサイドメニューが充実している。人数やシーンに合わせて選べるラインナップを用意しており、家族や友人とのパーティーはもちろん、職場でのシェアにもぴったりなBOXとなっている。

【レストラン・フードコート店舗メニュー】 がブリマスBOX M 2～3人前 テイクアウト 早割：3,877円（税込） 通常：4,201円（税込）

事前予約対象商品として、居酒屋店舗メニューの「がブリマスBOX スペシャル」（4～5人前、テイクアウト5929円）を用意。特別な日の食卓にぴったりな、がブリチキン。のスペシャルをぎゅっと詰め込んだ。予約特典として「がブジョッキ」が付いてくる。12月9日までの事前予約商品となる。

内容は、からあげもも4個、クリスピーチキン4個、骨付鳥ひな2本、骨付きフランク4本、フライドポテト150g、エビとチーズのグラタン、鶏生ハムサラダ、がブジョッキ1個だ。

レストラン・フードコート店舗メニューでは「がブリマスBOX M」（2～3人前、テイクアウト早割3877円、通常4201円）を展開。12月18日までの事前予約商品で、早割は12月7日までとなる。内容は骨付鳥ひな2本、からあげもも6個、クリスピーチキン6個、山盛りポテトだ。

当日販売可能商品として、居酒屋店舗メニューの「がブリマスBOX L」（3～4人前、テイクアウト4309円）も用意している。内容はからあげもも4個、クリスピーチキン4個、骨付鳥ひな2本、骨付きフランク2本、フライドポテト150gとなっている。

【居酒屋店舗メニュー】 がブリマスBOX L 3～4人前 テイクアウト 4,309円（税込）

予約受付は11月5日から12月25日まで、受け渡し・販売期間は12月20日から12月25日まで。予約方法はホットペッパーWEB予約サイトまたは店頭・電話での受付となる。販売店舗は全国のがブリチキン。約60店舗で、東京、千葉、埼玉、愛知、岐阜、三重、静岡、山形、栃木、群馬、新潟、福井、長野、大阪、奈良、香川、沖縄の各都道府県に展開している。