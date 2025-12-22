松屋、通常より“1万円以上お得”な福袋を29日より発売！牛めしの具やカレーなど14種27食付き | RBB TODAY

12月29日17時から松屋公式オンラインショップで2026年懸賞付き福袋が販売される。販売価格は6,390円で単品合計価格17,220円から62%OFF（10,830円引き）となる。

福袋には、シリーズ累計1億食突破のプレミアム仕様牛めしの具をはじめ、伝説のオリジナルカレー、今年の新商品、店舗で大人気のうまトマハンバーグ・十勝風豚丼の具・バターチキンカレー・サックサク牛肉入りコロッケ、博多もつ鍋等が含まれる。

また、期間限定・数量限定で「選べるおまけ付き」キャンペーンを実施する。おまけは2種類から選択可能で、非売品の「松屋オリジナルエコバッグ」または新商品の冷凍食品「四川風麻婆豆腐（1食）」を用意。「四川風麻婆豆腐」は実店舗で期間限定販売した際に好評だった商品で、「痺れる辛さ×コク深いミソ」が特徴の本格的な味わいを、電子レンジ調理だけで手軽に楽しめる。

【新商品！】四川風麻婆豆腐

さらに、福袋には総額100万円相当、話題の任天堂Switch2、iPad Air等の豪華景品が総勢100名に当たるチャンスがある。販売期間は2025年12月29日17時から2026年1月5日8時59分まで。数量限定・期間限定で豪華おまけ付きとなる。