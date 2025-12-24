柔らかい“ヒレステーキ”から濃厚な味わいの“ぶどう牛リブロース”まで！ブロンビリー、27日より年末年始メニュー販売 | RBB TODAY

ステーキハウス ブロンコビリーを全国146店舗展開する株式会社ブロンコビリーは、12月27日から数量限定で年末年始の特別メニューの提供を開始する。関東地区では「炭焼き国産やわらかヒレステーキ」、東海地区では「炭焼きぶどう牛リブロースステーキ」、関西エリア・福岡県では「炭焼き特上厚切りハラミ」を提供する。

関東エリア・静岡県（浜松有玉店を除く）の店舗で提供する「炭焼き国産やわらかヒレステーキ」は、ステーキの部位でも柔らかくて人気の国産ヒレステーキだ。きめ細やかな肉質で脂身の少ない人気の赤身ステーキで、赤身の濃厚な味わいが最後の一口まで楽しめる。150gで2,780円(税込3,058円)。

東海エリアの店舗と浜松有玉店では、以前ブロンコビリーの看板メニューで沢山の客に愛された「ぶどう牛のリブロースステーキ」を提供する。ほんのり甘く、ジューシーなステーキで、赤身と脂身のバランスが良く、味も濃厚なリブロースの部位となっている。150gで2,880円(税込3,168円)。

関西エリア・福岡県の店舗では、「炭焼き特上厚切りハラミ」を提供する。高品質な特上ハラミを厚切りにカットし、こだわりの炭焼きで仕上げた。厚切りにしてもやわらかくジューシーで、濃厚な旨みが口いっぱいに広がる。180gで2,780円(税込3,058円)。

いずれのメニューも「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ」とのコンビネーションメニューも用意されている。単品のメインメニューに、好きなセットを付けて新鮮サラダバーを楽しめるグランドメニューも展開する。