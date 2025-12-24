4,000円分のクーポンが入ってお値段3,000円！焼肉屋さかい、27日より“1店舗20袋限定”の福袋販売 | RBB TODAY

焼肉屋さかい、炭火焼肉屋さかい、肉匠坂井では12月27日から1店舗20袋限定で福袋を店頭販売する。4000円分のクーポン券、マグカップ、ミニトートバッグなどのオリジナルグッズ、総額6,000円相当を3,000円で提供する。

福袋だけの購入も可能だ。開催は12月27日から無くなり次第終了となる。一部店舗では福袋の販売は実施しない。

福袋の内容は、選べるミニトートバッグ、4000円分のクーポン券、マグカップ、特製あじ塩コショウ、特製熟成つけだれだ。ミニトートバッグはコンパクトサイズのエコバッグで、赤色と黒色がラインナップ。マグカップには「肉匠坂井ロゴ」と「焼肉屋さかいロゴ」が付いている。「肉匠坂井ロゴ」の裏側には「焼肉屋さかいロゴ」をプリントしている。特製あじ塩コショウはお肉の美味しさを引き立てる焼肉屋さかいの特製品だ。

4,000円分のクーポン券は500円分が8枚入りだ。2,000円分クーポン券の使用期間は2026年1月13日から3月31日まで、残り2,000円分クーポン券の使用期間は2026年4月1日から6月30日までとなる。3,000円ごとにクーポンを1枚利用できる。福袋は値引き対象外。