築地銀だこ、福袋2026を元旦から発売！クーポンやたこ焼き引換券などがついて最大約5,480円おトク | RBB TODAY

築地銀だこが2026年元旦から福袋を発売する。2026年1月1日元旦より全国の築地銀だこ店舗及び近隣特設会場にて「ぜったいお得な!!福袋」「とにかくお得な!!福袋」「いちばんお得な!!福袋」を数量限定で発売する。

『築地銀だこ福袋』（2026年）

毎年好評の同福袋は、1200円・3600円・6000円(全て税込)の3種類を用意。

左上：チーズ明太子、 右上：ねぎだこ、 左下：創業以来人気No.1 「ぜったいうまい!! たこ焼」、 右下：てりたま

1200円の「ぜったいお得な!!福袋」には、「たこ焼1舟引換券(8個入り)2枚」、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使える「100円引き(税込価格より)クーポン券」、福袋限定「銀だこスタンプカード スタンプ1個捺印」が入る。

「ぜったいお得な!! 福袋」 1,200円（税込）

3600円の「とにかくお得な!!福袋」には、「たこ焼1舟引換券(8個入り)7枚」、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使える「100円引き(税込価格より)クーポン券」、福袋限定「銀だこスタンプカード スタンプ3個捺印」が入る。

「とにかくお得な!! 福袋」 3,600円（税込）

6000円の「いちばんお得な!!福袋」には、「たこ焼1舟引換券(8個入り)12枚」、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使える「100円引き(税込価格より)クーポン券」、福袋限定「銀だこスタンプカード スタンプ5個捺印」が入る。

「いちばんお得な!! 福袋」 6,000円（税込）

たこ焼1舟引換券は、期間限定商品を含むお好きなたこ焼8個入り対象で、引き換え有効期間は2026年1月1日から2026年6月30日まで。店舗限定商品・コラボ商品などの通常商品以外は対象外となる。

福袋限定銀だこスタンプカードは、カードのランクアップはできず、有効期限は2026年11月30日となっている。有効期限内に銀だこアプリへの合算、又は移行が必要だ。